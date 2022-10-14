Данилов: Это только вопрос времени – когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории РФ 14.10.2022, 8:45

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В России складывается достаточно непростая ситуация.

В России складывается «достаточно непростая» ситуация, заявил в вышедшем 13 октября интервью «Радио НВ» секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.

«В России происходит довольно непростая ситуация. Там на сегодняшний день уже появляется по меньшей мере четыре армии. Как они будут между собой коммуницировать, как будут участвовать в тех или иных вещах, пока сложно сказать», – отметил он.

Данилов пояснил, что свои «армии» есть у главы Чечни Рамзана Кадырова, главы Росгвардии Виктора Золотова, а также у российского бизнесмена Евгения Пригожина, которого считают владельцем ЧВК «Вагнер». Четвертая армия – «непосредственно» у министра обороны РФ Сергея Шойгу.

«Вот эти четыре армии между собой рано или поздно станут спорить. Я уже неоднократно подчеркивал, что то, когда армия Кадырова начнет убивать россиян на территории Российской Федерации, – это только вопрос времени», – добавил он.

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