Российская пропаганда «заголосила» о гибели мобилизованных в Украине 7 Михаил Брошин, «Салiдарнасць»

14.10.2022, 8:53

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Процесс пошел.

«Бойцы идеологического фронта» РФ вынуждены «переобуваться в прыжке». Еще вчера они аплодировали мобилизации, а уже сегодня гневно критикуют ее неизбежные последствия.

«Если честно, они все там погибнут». В материале под таким заголовком «Медуза» еще пару недель назад пересказала, что думают о судьбе мобилизованных те, кто уже побывал на войне в Украине.

И процесс пошел. «Итог мобилизации – необученных ребят бросают на передовую. Челябинск, Екатеринбург, Москва – уже приходят цинковые гробы».

Это пишет уже не «иноагент», а пропагандистка Анастасия Кашеварова, которая теперь считает, что «некоторых командиров на местах надо расстрелять»:

«Вы нам говорили, что будет обучение, что их не отправят через неделю на передовую. Опять врали?..

Таких случаев полно. Мобилизованные уже попадают в плен, просто их бросают в поле, без установок. Ну они и бросают расположение и бредут куда-то – попадают к противнику.

Снизу не боятся наказания вообще. Продают через авито тепловизоры. Продают снаряжение. Не обучают мобилизованных. Военкомы не проводят медосвидетельствование – в итоге в рядах эпилептики и аутисты».

Политтехнолог Дмитрий Свиридов поддакивает:

«Тоже хочу спросить: где обучение? Где обещание их использовать в резерве и тылу?.. Общество на грани и такие трагедии приведут к тому, что скоро мобилизованных начнут называть «пушечным мясом».

Телеграм-канал «Бросок мангуста» приводит конкретный пример:

«Группу мобилизованных москвичей и жителей Подмосковья отправили в зону СВО без обучения и подготовки по распоряжению генерала Зусько.

Все они были призваны в 27-ю мотострелковую бригаду, 15 полк в течение 22-24 сентября. 27 сентября военную часть в Наро-Фоминске посетил Шойгу, и ему торжественно под камеры прессы показали, как, якобы «идет подготовка» мобилизованных.

В действительности, в тот день они первый и последний раз оказались на полигоне. На следующий день их отправили в Валуйки, Белгородской области, якобы снова на переподготовку.

Но там снова никто и ничему не учил. А 2-3 октября мобилизованных, по распоряжению генерала Зусько отправили на линию фронта, в район Сватово.

С 3 октября на связь они не выходят. Но часть из них родственники обнаружили в госпиталях Белгородской области. Раненые рассказывают, что колонна мобилизованных попала под обстрел во время приближения к линии фронта. Мобилизованные остались без командования, и без управления. Приказы, как действовать, им никто не отдавал. Поэтому они понесли серьезные потери по факту не вступив в прямое боестолкновение».

В общем, картина маслом. И это еще только самое начало мясорубки, в которую сейчас бросают мобилизованных.

Казалось бы, если даже пропагандисты начали возмущаться, то армия должна пересмотреть свои практики. Но здесь и кроется подвох.

Телеграм-канал «Новая искренность» отмечает, что Кашеварову «накрыл когнитивный диссонанс: сперва она требовала мобилизации и вообще всяческого расширения военной подготовки, а теперь возмущается идущими с фронта цинковыми гробами. Потому что (какая неожиданность!) выяснилось, что никто не заморачивается тщательной и качественной подготовкой бойцов. Людей отправляют на фронт через две недели после мобилизации, а то и раньше.

Но при всем своем возмущении Кашеварова стесняется делать более глубокие выводы о причинах происходящего. И объяснение тому мы видим вот в чем. Блогеров вроде Насти будут использовать, чтобы выпустить пар. Как Симоньян с ее «надо заканчивать врать».

Что, закончили? Нет, но задача выполнена, пар ушел в атмосферу. И сейчас будет так же: пошумят и успокоятся. В противном случае придется им начать с себя – это они топили за мобилизацию в первых рядах...

Ну а что касается армейских, то наши источники говорят, что никаких резких выводов и показательных порок не будет до самого конца, чтобы не вносить раздор в стройные ряды лоялистов. Разрешают только спускать пар».

Действительно, все выглядит так, как будто недовольство, накапливающееся в российском обществе, пытаются понизить за счет эмоциональных выплесков и надежд, что «там, наверху разберутся». В результате ничего не меняется.

Что в этой ситуации остается мобилизованным. Советует военкор Анна Долгарева:

«По конструктиву.

1. Читать 90 псалом по утрам.

2. Писать мне по конкретным нарушениям. Особенно писать, если вам не выдали нужного, вот сейчас как раз с таким случаем разбираемся. Что-то поможем закупить. Не сможем – ну хоть пошумим.

3. Понимать, что это война».

Отличные рекомендации! Молиться и с пониманием относиться к тому, что на войне это помогает, деликатно говоря, не всегда.

Вот только начал войну Владимир Путин, а готовиться ко встрече с Всевышним приходится ивановым, петровым и сидоровым, которые не хотели «заниматься политикой». Теперь политика занялась ими. Вплотную.

Михаил Брошин, «Салiдарнасць»

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