«Хозяин дома воспринимал меня как бесплатную рабсилу» 1 14.10.2022, 9:03

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иллюстрационное фото

Белорус рассказал о своих «приключениях» на пути к собственному жилью.

Редкой молодой семье удается начать жизнь в собственной квартире. Целая армия недавно поженившихся проходит через блоки в общежитиях, комнаты в квартирах у бабушек или скромные однушки. Благо в молодости все бытовые лишения воспринимаются легко и с юмором. Что, впрочем, не отменяет факта фиксации странностей, которые бывают у арендодателей. Своим опытом проживания на чужих метрах с Onlíner поделился Сергей. С 2005 года и вплоть до недавнего времени минчанин вместе с девушкой (позже она стала женой) снимал жилье в различных уголках столицы (и не только).

— Свой путь мы начали с того, что снимали комнату у пенсионеров на Жукова, — вспоминает Сергей. — Когда заселялись, не думали, что большая разница в возрасте может стать каким-то препятствием: мы же просто делим одну территорию, а не совместный быт ведем. Но у хозяев было свое мнение на этот счет: в доме надо было придерживаться их, пенсионерского, распорядка дня. Доходило до того, что в 23:00 без стука и просьб дверь в нашу комнату приоткрывалась и из образовавшейся щели показывалась рука, которая выключала нам свет: все, спать пора. Если мы отказывались подчиняться и снова включали у себя свет, хозяева выходили в подъезд и решали вопрос уже с помощью рубильника. Естественно, такое положение дел нам очень быстро надоело.

А тут еще и удача подвернулась: коллега сдавал часть дома на улице Айвазовского. Мы с радостью переехали туда. А вскоре к нам присоединился и тот самый коллега. Оказалось, что он — товарищ после «химии» и очень любит выпить, чем изрядно надоел своим родителям. Когда они выгнали его из дома, он переехал к нам. Благо не в ту же комнату: в нашей части дома было два входа. Чтобы не возникало вопросов, смежную дверь мы заблокировали, да и коллега закодировался: стали жить спокойно.

Так и уживались. Дом делился на три части: в одной — мы с девушкой и за стенкой коллега, в другой — тетенька необщительная, а в третьей — «авторитет». Кстати, обалденный дядька: матом не ругался, всегда был вежливый. Если брал в долг, озвучивал дату возврата. И всегда четко все возвращал.

Такой культурностью и обязательностью, к сожалению, не отличался мой коллега: нам с «авторитетом» частенько приходилось разгонять его «пати» (это когда он на всю громкость включал старый кассетник и плевать хотел на всех остальных). Еще он любил завалиться на нашу половину, когда меня не было, и требовать алкоголь у моей тогда еще девушки. Знал, что мы готовимся к свадьбе и потихоньку закупаемся.

Терпели мы его дебоши и закидоны, пока не пришли специалисты из энергосбыта и не сказали, что отрубают нам электричество за неуплату. Как? Мы же каждый месяц отдавали коллеге деньги за аренду и «коммуналку». Оказалось, что он все пропивал. Когда съезжали, хозяин признал, что должен нам еще около $200, но смысл от этого? Год я ему еще названивал периодически, напоминал про долг, а потом плюнул.

После свадьбы пара переехала в домик в районе Минского моря, но задержаться там надолго не удалось: хозяева выставили метры на продажу. «На тот момент оплата была в районе $30 по курсу. Вода на улице, паровое отопление, но мы, несмотря на бытовые неудобства, были самыми счастливыми людьми», — признается собеседник.

— Снова пришлось искать жилье. Подходящий вариант обнаружился в Ждановичах, — продолжает Сергей. — На участке располагалось два дома: в одном жили родители арендодателя, другой, типа гостевой, снимали мы. Туалет на улице, в доме только холодная вода, отопление — газовый котел. На тот момент у нас уже родилась доченька. Все эти сложности не пугали: прекрасно справлялись и вроде прекрасно уживались с родителями хозяина. Прожили мы там года три, но последние два были просто на грани.

Я трудился на двух работах, имел только один выходной, но отец хозяина решил, что я лентяй, и привлекал меня: то на вспашку огорода, то на косьбу участка. По итогу чуть ли не подсобным рабочим захотел меня сделать — цемент мешать (ему дорожку надо залить), дрова рубить (баню пора протопить).

Так продолжаться не могло. Благо знакомые рассказали про сдающуюся однушку в Шабанах. Заключили договор и переехали. Восемь лет жили и проблем не знали: хозяйка была из области и визитами не досаждала, но и ремонты мы делали за свой счет. Однако самое главное для нас было то, что конфликтов не возникало вообще. И пусть стоимость аренды подрастала, моя зарплата позволяла выдерживать этот рост. А потом случился очередной кризис: доход упал, а цена квартиры осталась прежней. Попросили у хозяйки снизить до $250 по курсу — получили отказ. Тогда стали искать другой вариант и по объявлениям на столбах нашли однушку в том же районе за $190. Сообщили хозяйке, что съезжаем, тогда она поспешила сказать, что согласна на $250. Но такая цена нас уже не устроила (хотя если бы знали, что будет дальше, непременно остались бы и не дергались).

Переехали в эту однушку на Бачило за $190, заключили договор. Естественно, к тому моменту у нас уже была кое-какая своя мебель и бытовая техника. Поэтому попросили хозяев убрать лишние тумбочки и диван. Прожили спокойно три месяца, а потом цена начала расти: 220 по курсу, 230, 240. К концу года с нас просили уже 290! Съехали. На прощание собственники пытались стрясти с нас деньги за те самые тумбочки, непонятную полку для телефона, которую я в глаза не видел, и за метр телевизионного кабеля, который мы якобы украли (хотя телевизор был подключен по Wi-Fi).

Опять же по столбам нашли объявление о сдаче в аренду квартиры в соседнем доме за $220. Причем оплата строго в рублях и по курсу Нацбанка. В первый же день хозяйка сказала, что квартира у нее счастливая и из ее апартаментов все уезжают в собственные. Так и случилось: после двух лет жизни, в течение которых плата ни разу не поднималась, мы переехали в свою квартиру. А Татьяне и Евгению, хозяевам этой квартиры, я могу сказать, что они самые лучшие арендодатели. Надеюсь, мы тоже были беспроблемными квартирантами.

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