В Белгородской области РФ остановлено движение поездов 1 14.10.2022, 9:05

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Ракеты повредили железнодорожные пути.

В Белгородской области РФ временно приостановлено движение поездов в Новооскольском округе из-за обломков ракет, упавших недалеко от железнодорожных путей. Об этом сообщает глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

По словам губернатора, утром 14 октября в районе Нового Оскола ПВО якобы «сбила несколько ракет». Их обломки повредили линии электропередач возле железной дороги. Пострадавших в результате инцидента нет.

Накануне в Белгороде при попадании обломков российской ракеты был поврежден многоэтажный жилой дом. В городе работала система ПВО. Позднее произошел взрыв на складе боеприпасов. Власти региона связывают эти происшествия с обстрелами со стороны Украины.

Украинская сторона не сообщала об обстрелах Белгорода.

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