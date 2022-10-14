Россияне готовятся к сдаче Херсона: коллаборанты устроили истерику 14.10.2022, 9:13

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Все идет к очередному фиаско Кремля.

В четверг, 13 октября, так называемый «глава» Херсонской области Владимир Сальдо записал видеообращение к руководству России с просьбой помочь с организацией возможности эвакуации жителей региона в другие части страны. О чем это может свидетельствовать и не собирается ли Россия выводить войска из правобережной Херсонщины, читайте в материале «Апострофа».

Коллаборанты, похоже, уже во всю готовятся к побегу из насиженных мест, видя, как украинская армия успешно продолжает очищать от российских оккупантов правобережную Херсонщину. Владимир Сальдо, явно пребывая в нервном расположении духа, пояснил необходимость такого шага регулярными ракетными ударами со стороны Украины.

Сами формулировки, которые использовал Сальдо, свидетельствуют о том, что предатели чувствуют приближение конца. По его словам, Херсонской «администрацией» принято решение организовать выезд «херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы». Он добавил, что в первую очередь планируется вывезти «жителей правобережья». При этом Сальдо предложил вообще всем желающим местным гражданам, «чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы».

«Вывезти своих детей и самим выехать», – эти слова Сальдо лишь подтверждают общий уровень настроений среди оккупантов.

И хотя заместитель Сальдо, скандально известный коллаборант Кирилл Стремоусов неубедительно пытался опровергнуть паникерское заявление своего шефа, сразу же сделал оговорку по Фрейду, заявив, что никто из Херсонской области выводить войска РФ не собирается, есть все основания полагать, что оккупанты не хотят повторить ситуацию в Харьковской области, когда в спешке многих предателей «забыли».

Напомним, во время наступления украинских войск в районе Балаклеи и Изюма россияне бросили не только военную технику, но и сотрудников «администраций», а также преподавательский состав, специально обученный для продвижения «русского мира» на оккупированных территориях.

Таким образом, все идет к очередному фиаско Кремля. Там неоднократно заявляли, что пришли в Херсон «навсегда». Однако, похоже, снова вынуждены пятиться.

Панические настроения херсонских коллаборантов окончательно девальвируют все попытки Путина при помощи ракетных ударов хоть как-то переломить ситуацию. На ситуацию на фронте это никак не влияет.

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