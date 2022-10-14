Путина ждут «большие сюрпризы»: как в РФ готовятся к госперевороту 14.10.2022, 9:27

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фото: ТАСС

Серьезные перестановки в силовом блоке возможны уже в ближайшее время.

В силовом блоке Кремля готовятся большие кадровые перестановки, которые предусматривают фактическое приближение госпереворота. Как рассказал российский оппозиционный правозащитник Владимир Осечкин, после возвращения из Астаны диктатора Владимира Путина ждут «большие сюрпризы».

На новые должности претендуют сразу три человека, все они - в фаворе президента РФ, пишет Telegram-канал «Крымский ветер».

В частности, министром обороны может стать главнокомандующий ВВС РФ Сергей Суровикин, директором ФСБ – руководитель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин, а командующим Росгвардией – глава Чечни Рамзан Кадыров.

«Утверждается, что первый шаг к этому был сделан, когда после взрыва на Крымском мосту Суровикин стал командующим группировкой войск в Украине. А пролоббировали это назначение Кадыров и Пригожин, знакомый с генералом по сирийской кампании», - говорится в сообщении.

По мнению Осечкина, ключевым сигналом к действию стало ЧП на Крымском мосту 8 октября.

«Конечно, по сравнению с Суровикиным Шойгу выглядит нерешительной мямлей. Но вот полагать, что в родном Путину ведомстве сидят отъявленные дураки, которые сложа руки только и ждут «кадрового банкета», было бы наивно. Так или иначе, начало переворота положено», – отметил правозащитник, посоветовав своей аудитории «запасаться попкорном».

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