«Вылетают из аэропорта Минска с запретами и повестками» 3 14.10.2022, 9:36

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иллюстрационное фото

Как россияне бегут от мобилизации в Беларусь и дальше.

Мужчины из России продолжают прибывать в Беларусь после объявленной в РФ мобилизации. Но если раньше в специальных чатах спрашивали, в основном, об аренде жилья в Беларуси, о том, как поменять деньги и не попасться милиции, то в последнее время все чаще обсуждают вылеты из Минска, пишет «Флагшток».

«Беларусь тоже могут втянуть в войну», — объяснил свою позицию один из участников чата, который вылетел в Анкару.

Это направление для россиян, приехавших в РБ, является наиболее популярным, судя по сообщениям в чатах. Появилась здесь и реклама услуг посредников, которые помогают быстро оформить билеты по всем возможным из Минска направлениям: это Турция, Грузия, Армения, Казахстан, Узбекистан, Азербайджан и ОАЭ.

«Без проблем люди вылетают из аэропорта Минска и с запретами, и с повестками», — уверяет пользователь чата, объясняя, что у белорусских силовиков нет полных баз на российских граждан.

Участника чата также пишут о том, что проблем с пересечением российско-беларусской границы нет:

«Одни говорят, что в Смоленске проверка паспортов без базы, другие уверяют, что вообще никаких проверок нет. А некоторые проезжают лесными дорогами. Пока нет проблем».

Судя по сообщениям в чатах, при въезде в Беларусь из РФ на авто (в том числе по трассе Брянск-Гомель) проблем у россиян также не возникает — стандартную процедуру проверки проводят российские пограничники, а на белорусской стороне контроля нет вообще.

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