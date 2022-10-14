«Когда я говорил, что мне не нужно денег, видел удивление в глазах» 2 14.10.2022, 9:51

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Белорус создал инициативу взаимопомощи на дорогах Литвы.

Волонтер из Беларуси Павел Филиппович создал инициативу взаимопомощи на дорогах Литвы. Через нее автомобилисты помогают друг другу в трудных ситуациях. В телеграм-канале инициативы Павел публикует много полезной информации для водителей, сообщает «Радыё Свабода».

«Кто-то стал посреди дороги и не знает, что делать»

Идея проекта «Взаимопомощь на дорогах Литвы» возникла в декабре 2021 года, когда в Вильнюсе была сильная метель, а Павел выехал на помощь автомобилистам.

«Эта привычка помогать на дороге осталась еще после «Хавьера» в Минске. У меня машина, которая хорошо проходит, и где-то в полночь, когда начался очень сильный снегопад, я решил, что могу кому-то помочь. Я приехал на заправку в Вильнюсе и спросил оператора, есть ли здесь какая-то группа, куда люди обращаются за помощью. Мне сказали, что такого не знают, поэтому я просто поехал колесить по Вильнюсу, окрестностям города и доехал почти до границы Беларуси, где было очень много застрявших машин. Я просто помогал людям. Была девушка, которая пробила колесо и не могла поставить запаску, так как она очень тяжелая. И вот в тот момент появилась идея, что было бы классно создать такую группу взаимопомощи», — говорит Павел Филипович.

Парень говорит, что люди удивлялись его предложению помочь.

«Люди спрашивали, сколько будет стоить такая помощь. Когда я говорил, что мне не нужны деньги, что я просто хочу помочь, то видел удивление в глазах», — улыбается Павел.

В инициативу также обращаются люди, у которых есть трудности с финансами, они не могут вызвать эвакуатор.

«Я часто получаю просьбы, что разрядился аккумулятор и нужно подъехать «прикурить» автомобиль. Если обратиться в службу, то за такую услугу придется отдать около 50 евро. У кого-то дефицит времени и нужно срочно ехать, кто-то стал посреди дороги и не знает, что делать. Поэтому я решил создать такое сообщество автоволонтеров».

Механизм действия инициативы такой:

«Человек пишет, например: «Я нахожусь по такому и такому адресу, у меня разрядился аккумулятор, проводов нет. Мне нужна помощь». Он оставляет контакт для связи, и те, кто может помочь, связываются и помогают».

За полгода существования инициативы удалось помочь 50—60 людям. Павел — опытный автомеханик, поэтому публикует в канале много полезных постов для водителей.

«Я знаю разные нюансы, поэтому периодически выкладываю посты. Вот теперь готовлю материал, как правильно подобрать зимнюю резину, ведь там тоже есть тонкости. Я стараюсь рассказывать об этом водителям и повышать их опытность».

«Потратил пару минут, а человек счастливый поехал на автомобиле»

Самые частые случаи, которые случаются на дороге, — разряженные аккумуляторы, говорит Павел.

«Кто-то забывает выключить свет, у кого-то аккумулятор имеет слабую емкость и летом работает хорошо, но с наступлением первых холодов машина постоит 2—3 часа — и не может запуститься. Бывает, приходят запросы, что кого-то нужно отбуксировать на станцию. Некоторым нужно, чтобы посоветовали, где покупать запчасти, куда обратиться за ремонтом. И вот так все вопросы, связанные с автомобилями, обсуждаются в группе, люди делятся своим опытом и советами».

На дороге случались и необычные случаи, вспоминает Павел.

«Был случай, когда парень ехал на старенькой машине, у него закончилось дизельное топливо, он как-то дотолкал ее до заправки. Но машина не заводилась, так как в топливной системе образовалась воздушная пробка. Он провождался около 4 часов, но ничего не получалось, еще и аккумулятор разрядился. Его знакомый рассказал о нашем телеграм-канале. Я к нему приехал, мы взяли зажигательную жидкость и брызнули в коллектор, чтобы спровоцировать искру взрыва в двигателе, — и все получилось! На это ушло пару минут, а человек счастливый поехал на автомобиле».

Павел много пишет о своих наблюдениях, где и какой сервис наиболее понравился.

«Например, я обслуживал свой автомобиль, приехал на станцию и смотрел, как механики выполняют свою работу. И вот одна станция мне очень понравилась, было вдвойне приятно, что это наши белорусы, поэтому я написал о них в канале. Это не реклама, а полезные советы».

Также к Павлу обращаются с просьбами прорекламировать различные автомобильные услуги.

«Я много общаюсь с автомобильными бизнесами. Но реклама за деньги меня не интересует, я не имею цели зарабатывать на этой инициативе. Вот ко мне обратились ребята, которые открыли автохимчистку, и просили рассказать о них. Я им предложил провести розыгрыш сертификата, и тот, кто выиграл, сам написал полный, честный отзыв об этой компании, об услуге. Также предложил сделать программу лояльности для участников нашего сообщества».

«В Беларуси водители всегда куда-то спешат»

Бывает, участники группы пытаются писать о радаре скорости или полиции в разных местах, но Павел против таких сообщений.

«Я контролирую эту ситуацию. И в правилах написано, что мы общаемся в группе только по вопросам, связанным с технической частью автомобилей. Чтобы не превратить эту инициативу в место, где будет обсуждаться полиция, могут возникать споры, конфликты. Мой основной посыл — это взаимопомощь на дороге в техническом плане».

Парень говорит, что по своему опыту автомобилиста и волонтера на дороге заметил разницу в культуре управления автомобилем.

«В Беларуси водители всегда куда-то спешат. От этого они больше в стрессе, больше происходит конфликтов на дороге. А в Литве водители едут довольно спокойно, конфликты я очень редко замечаю, ну и сама манера вождения более спокойная».

Павел хочет организовать живую встречу с участниками сообщества.

«Возможно, следующим летом сделаю: чтобы все выбрались, активно отдохнули, поиграли в футбол, баскетбол, познакомились между собой. Я хочу больше объединить сообщество, внести яркие моменты».

Мужчина добавляет, что хотел бы расширить инициативу взаимопомощи на дорогах других стран, но пока на все не хватает времени.

«У меня есть опыт, поэтому я с удовольствием поделился бы им с другими людьми, кому интересно такое делать, помогал бы в том, чтобы эти проекты были в других странах. Я думаю, это классная идея, которая повышает сплоченность и культуру водителей».

На что стоит обратить внимание автомобилистам перед началом зимнего сезона?

Самое важное — обслужить автомобиль до зимы, чтобы минимизировать опасные ситуации, говорит Павел.

«Это обязательная проверка жидкостей, течи радиатора. Очень важно обратить внимание на состояние резины, которую будете использовать, ее год выпуска. Важно, чтобы в машине всегда лежали провода, трос, небольшая лопата — они помогут справиться с различными ситуациями самому или оказать кому-то помощь. Важно проверить охлаждающую жидкость. Например, человек не может выехать, быстро растет температура двигателя, и если охлаждающая жидкость будет иметь слабую плотность, то мотор начнет перегреваться, нужно будет глушить автомобиль, а человеку придется мерзнуть. Обязательно проверьте емкость аккумулятора, состояние батареи, чтобы не случилось так, что вы оставили машину, пришли через полчаса, а она уже не заводится».

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