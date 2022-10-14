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Бойцы ВСУ разгромили костромских десантников, захватив у них флаг и несколько БМД

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  • 14.10.2022, 9:54
  • 9,512
Бойцы ВСУ разгромили костромских десантников, захватив у них флаг и несколько БМД

К украинским военным попали командирские машины «элитных» войск РФ.

Бойцы сил обороны Украины дали бой десантникам из Костромы и победили. А победитель получил приз – несколько боевых машин десанта.

Об этом сообщает «СтратКом ВСУ».

«Костромские десантники в Украине остались без нескольких БМД. Трофеи для ВСУ – это всегда хорошо», - говорится в сообщении.

Также было опубликовано видео, на котором можно увидеть командирскую БМД. Боец рассказал, что в руки украинской армии попали несколько таких машин и флаг костромских десантников.

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