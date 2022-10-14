Белорусским военным отменяют отпуска и запретили выезд за границу 13 14.10.2022, 9:59

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Жребий брошен.

Сегодня вечером ряд СМИ подтвердили то, о чем мы писали ранее - мобилизацию хунта проведет под маркой проверки боеготовности. Само слово под запретом. Опыт Кремля учтен, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Границу будут закрывать изнутри. А потом еще и снаружи законопатят. Источники Майка говорят о том, что с «офицерским» составом ведутся беседы об угрозе с Запада и необходимости готовиться к войне.

Отпуска отменяются. Выезд за границу запрещен – что интересно, даже в Россию. Обещают повышенные зарплаты, льготы и квартиры. Срочников приказано пока уговаривать переходить на контракт, чтобы покрывать недокомлпект.

Решение принято. На его реализацию есть где-то месяц. За это время можно подготовить внутренний резерв, а также обеспечить прием российского контингента. Политический транзит отменяется. Теперь - только в политическое небытие.

Жребий брошен.

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