На дне самого чистого озера в Германии обнаружили подводную деревню 2 14.10.2022, 10:09

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Постройки расположены на глубине 15 метров.

На дне озера Ильзе, которое находится в немецком Аугсбурге (земля Бавария), дайверы сделали снимки подводной деревни. На одном из кадров запечатлена подводная церковь с водорослями вокруг креста и полуразрушенная башня на туманном фоне. Об этом сообщает The Mirror.

На этом месте ранее был довольно крупный карьер, его затопили, чтобы создать подводную игровую площадку для дайверов, а также условия для стимулирования роста водорослей и бадяг (пресноводных губок), таким образом здания со временем окрасятся в яркие зеленые цвета.

Благодаря обилию водорослей это баварское озеро считается одним из самых чистых в Германии.

Ныряльщикам разрешают совершать погружения только по прохождении курса основ экологии и проверки по дайв-базе.

Местная администрация стремится сохранить экологическую чистоту и распространять информацию о биологии пресной воды.

Снимки сделал немецкий фотограф и инструктор по дайвингу Матей Мишкович.

«Это редки подводные кадры, потому что доступ ограничен», — пояснил 38-летний дайвер.

«Нужно проплыть около получаса с компасом, в воде видна великолепная растительность и рыба — окуни, щуки и карпы, подводный пейзаж завораживает, есть небольшие горы высотой около восьми метров», — пояснил он.

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