Украина поставила ультиматум Красному Кресту

Украина поставила ультиматум Красному Кресту5
- 14.10.2022, 10:07
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У организации есть три дня.
Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предъявил безальтернативное требование Международному комитету Красного Креста в ближайшие дни направить свою миссию в колонию в оккупированном Россией поселке Еленовка Донецкой области.
Об этом он сказал в ходе встречи в формате видеосвязи с представителями МККК и других международных организаций, передает пресс-служба президента Украины.
Ермак подчеркнул, что сегодня чрезвычайно важен вопрос о том, в каких условиях содержатся украинские пленные и с чем они сталкиваются в местах содержания в России и на оккупированных ею территориях.
Глава ОП отметил, что не понимает, почему в Еленовку до сих пор не прибыла миссия Красного Креста. Он подчеркнул, что времени на ожидание нет, поскольку речь идет о человеческих жизнях, и дал на это срок до 17 октября.
Руководитель президентского офиса заверил, что Украина со своей стороны будет всячески содействовать этой миссии, в том числе туда готовы поехать депутаты Рады.