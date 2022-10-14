Украина поставила ультиматум Красному Кресту 5 14.10.2022, 10:07

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У организации есть три дня.

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак предъявил безальтернативное требование Международному комитету Красного Креста в ближайшие дни направить свою миссию в колонию в оккупированном Россией поселке Еленовка Донецкой области.

Об этом он сказал в ходе встречи в формате видеосвязи с представителями МККК и других международных организаций, передает пресс-служба президента Украины.

Ермак подчеркнул, что сегодня чрезвычайно важен вопрос о том, в каких условиях содержатся украинские пленные и с чем они сталкиваются в местах содержания в России и на оккупированных ею территориях.

Глава ОП отметил, что не понимает, почему в Еленовку до сих пор не прибыла миссия Красного Креста. Он подчеркнул, что времени на ожидание нет, поскольку речь идет о человеческих жизнях, и дал на это срок до 17 октября.

Руководитель президентского офиса заверил, что Украина со своей стороны будет всячески содействовать этой миссии, в том числе туда готовы поехать депутаты Рады.

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