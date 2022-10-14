Украинский агент Владимир Путин, он же Моль

Украинский агент Владимир Путин, он же Моль5
- Анатолий Амелин
- 14.10.2022, 10:12
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Резидент будет представлен к государственной награде - посмертно.
В результате военной агрессии, реакции на нее украинского народа, украинских и мировых лидеров:
1. Украина ускорила интеграцию в ЕС, получив статус кандидата, о чем год назад никто не мог подумать.
2. Украина из-за вторжения перестроила свою энергосистему на Европу, отключившись наконец (!) от России.
3. Украинский народ стал монолитным как никогда, поддержка друг друга, армии – главный приоритет.
«Украина превыше всего!» стало не просто слоганом - это важнейший принцип, объединяющий украинцев!
4. Милитаризация украинской армии идет с опережением всех графиков.
- Мы имеем сегодня больше техники, танков, авиации, РСЗО, ПВО чем в начале 2022 года
- Украинская армия сегодня - самая боеспособная армия Европы.
- Россия стала главным поставщиком в Украину бронированной техники и артиллерии.
5. Украинский язык стал в Украине и мире основным маркером «свой-чужой» в начале общения славян и на него перешло много русскоязычных, которых от России пришла спасать Россия.
6. Украина впервые за 31 год стала субъектом - лицом, действия которого влияют на других субъектов.
Такого количества мировых лидеров, посетивших Киев в 2022 году, Украина не знала за всю свою историю.
7. Россия стала рекордсменом по введенным санкциям, что отвергает ее развитие на 20 десятилетия назад.
И в технологическом плане, и в экономическом.
8. Из России до конца года поедет более 10 млн человек. Первым делом едет креативный класс, который создавал продукт и формировал спрос.
9. НАТО, перспективы которого многие ставили под сомнение, приобрело новый смысл и новую жизнь. И все благодаря агенту «моли»
10. Благодаря агенту «моли» Россия потеряла статус глобального субъекта, стала страной изгоем, признана страной-спонсором терроризма и будущее страны уже четко определено:
- демилитаризация
- деолигархизация
- дезинтеграция и разделение на ряд самостоятельных субъектов по этническому признаку.
Агент Моль будет представлен к государственной награде! Посмертно!
P.S. О его участии в взрыве Северного потока, Крымского моста, потере роли России на рынках вооружения и энергоресурсов информация будет засекречена до 2030 года.
Анатолий Амелин, «Фейсбук»