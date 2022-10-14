«Нервы сдают, стреляем в привидений» 2 14.10.2022, 10:19

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Оккупант рассказал о точных ударах артиллерии ВСУ.

Русские оккупанты признают меткость украинской артиллерии и ничтожность собственной.

Об этом свидетельствует новое аудио, опубликованное Главным управлением разведки.

Оккупант спрашивает жену о ходе мобилизации в РФ. Женщина отвечает, что в Омске мужчин собирают в полевых лагерях. Однако желания воевать у «мобиков» не много. Да и оккупант подтверждает, что уже в Украине оккупанты массово отказываются идти в бой.

Отдельно оккупант пожаловался на никчемность артиллерии «второй армии мира». По его словам, россиянам стоит поучиться меткости в украинских артиллеристов.

«У нас артиллерия просто о…ная. Я вот сколько ехал всю дорогу про артиллерию рассказывали. Здесь такое не получится как в фильмах «вызываю огонь на себя». Они все равно промажут. Наши, они часто стреляют. Прямо очень-очень часто, много. Только они не знают, попадают или нет. А украинцы - они редко стреляют, но, если стреляют, они точно попадают», - заявил оккупант.

Россиянка удивленно переспрашивает: «Наши, что такие тупорылые, что ли?». Оккупант отвечает: «Наверное, не знаю. Их артиллерия кроет четко. Они зря не стреляют просто так».

Более того, захватчик рассказал, как у оккупантов сдают нервы. По его словам, россияне «стреляются с привидениями», потому что им мерещатся украинские воины.

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