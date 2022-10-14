Мобилизация в России пошла под откос 2 14.10.2022, 10:32

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Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Как призывники спасаются от армии на «черном рынке».

В России начинается вторая волна мобилизации. Об этом уже объявили в Ростовской, Курской, Воронежской областях и Удмуртии. Федеральные власти оспаривают формулировку «вторая волна», но не отрицают, что новый набор неизбежен. Между тем в стране уже процветает новый черный рынок откоса от армии. С 21 сентября в Телеграме и на специализированных форумах разместили десятки тысяч объявлений об услугах — от пробива в базах пограничников с запретом на выезд до пересечения границ в обход погранпунктов и оформления брони в IT-компании.

«Новая газета. Европа» изучила эти предложения и пообщалась с людьми, которые предлагают россиянам избежать мобилизации за деньги.

В первые же дни после объявления мобилизации в России активизировались серые схемы изготовления фиктивных и поддельных документов, известные последние десятилетия. Срочное оформление загранпаспортов, оформление военников с категорией «В» и «Г», изготовление различных медицинских справок. А примерно с 25 сентября начали массово появляться и новые предложения по уклонению от мобилизации.

Мы выделили восемь самых распространенных услуг черного рынка стоимостью от 4 до 450 тысяч рублей и поговорили с посредниками, которые их оказывают. Это не все способы откоса, которые можно найти. О более «эксклюзивных» и дорогих предложениях вы прочтете в конце этого текста.

Пробей себя сам

С началом мобилизации в Телеграме и на специализированных форумах появились десятки предложений по пробиву любого человека по «мобилизационной» базе пограничников, составленной на основе данных военкоматов. Если имя человека оказывается в ней, его не пропускают через границу и выдают ему уведомление об ограничении права на выезд.

Сколько россиян уже числятся в такой «мобилизационной» базе, то есть скольким ограничили выезд за рубеж, нам выяснить не удалось. По словам самих пробивщиков, единой базы граждан, попадающих под мобилизацию, на рынке нет. Они предлагают только точечно узнавать о возможности выезда конкретных лиц через сотрудников погранслужбы. (Подробнее о том, как устроен рынок пробива, можно почитать здесь.)

Разброс цен на пробив — от 4 до 15 тысяч рублей. Ответ предоставляют в текстовом формате в течение одного-двух дней. При этом никто не обещает, что результат действительно получен из базы, а не выдуман. «Никаких гарантий здесь нет и не может быть, исключительно на свой страх и риск», — честно говорят пробивщики.

Фиктивные справки о болезни

«Лучше быть в списке ВИЧ-инфицированных, чем в списке без вести пропавших», — таким слоганом в Телеграме рекламируют изготовление фиктивных справок о заражении вирусом иммунодефицита человека или гепатитом B или С. Это одно из самых массовых предложений по откосу от мобилизации.

На форумах предлагают оформить справки ВИЧ-инфицированных задним числом и официально внести имя уклониста в Федеральный регистр лиц, инфицированных ВИЧ, или Единый регистр больных вирусными гепатитами. На пике, с 1 по 6 октября, в Телеграме размещали около 650 таких объявлений ежедневно (данные TGStat). Стоимость услуги — от 12 до 55 тысяч рублей.

Теневые маклеры обещают: как минимум такая справка позволит призывникам выиграть время, военкоматы могут отправить человека на дополнительное обследование или вообще отпустить.

Однако на практике далеко не факт, что фиктивная справка пригодится: людей с ВИЧ вполне призывают на фронт. Несколько таких случаев приводит Павел Чиков, глава правозащитной группы «Агора»:

Одна из ситуаций в Свердловской области: «Брату 38 лет. ВИЧ+. Военком в телефонном разговоре просто сказал: «Какая тебе разница, где сдохнуть?»».

История из Петербурга: «У меня ВИЧ 4В стадии. Справки и выписки из истории болезни со СПИД-центра даже смотреть не стали».

Кроме того, самой по себе справки о заражении ВИЧ недостаточно, чтобы человека признали негодным (присвоили категорию «Д»). Для этого необходимо пройти длительные обследования и получить справку о наличии ВИЧ-инфекции из государственного СПИД-центра с указанием стадии заболевания.

По статье 327 УК РФ максимальное наказание за использование заведомо поддельного официального документа, предоставляющего права или освобождающего от обязанностей, — до одного года лишения свободы.

«Отмена» повестки

По данным сервиса TGStat, с 21 сентября в Телеграм было размещено почти 79 тысяч объявлений с предложением отменить уже пришедшую повестку или сделать так, чтобы повестку не направили вовсе.

Фактически массовая рекламная кампания услуги продолжалась шесть дней — с 25 по 30 сентября. Пик активности «решальщиков» пришелся на 26 сентября. Тогда в мессенджере было размещено 25,8 тысяч таких объявлений. Стоимость «услуги» — от 7,5 до 30 тысяч рублей.

«Новая газета. Европа» пообщалась с четырьмя «решалами», обещавшими отменить уже выданные повестки. Двое из них утверждали, что вносят изменения в некую единую базу данных военкоматов и отмечают в ней человека как негодного к военной службе. Вероятно, все подобные объявления — мошеннические. На данный момент единой базы военнообязанных по всем военкоматам страны не существует.

Еще один собеседник предлагал проставить категорию годности «Г» (временно не годен к военной службе) в некоей базе МВД и, опять же, в несуществующей «военной базе данных».

Наконец, четвертый наш собеседник предложил откосить известным многие годы способом — «через психушку».

Самые дорогие способы

Предлагают на черном рынке и более эксклюзивные способы получения отсрочки или брони.

Зачисление в колледж на Урале на один учебный год. Форма обучения очная, но занятия можно не посещать. Стоимость — 250 тысяч рублей.

Зачисление на бакалавриат в один из московских государственных вузов — 1 млн рублей. Можно сдать экзамены и получить документы о прохождении курса.

Устройство в «крупнейшую IT-компанию» с офисом в Москва-Сити на год. Цена — 2 миллиона рублей. Подделка профильного диплома о высшем образовании входит в стоимость. «Ходить на работу не нужно, полный официоз», — говорит посредник.

Одно из самых удивительных предложений — выехать из России в обход погранпунктов в Беларусь.

Впрочем, пользоваться такими услугами крайне рискованно. Черные списки форумов хранят уже несколько историй обмана уклонистов. Один из посредников предлагал «устроиться на работу» на некий стратегический объект в Ямало-Ненецком или Ханты-Мансийском округе. Услуги оценивались в 200 тысяч рублей, однако фактически так и не были оказаны. Призывники остались ни с чем.

Еще один «решала» предлагал вывезти мобилизуемых из России «легально». И точно так же пропал с форума.

«Попытка рядового гражданина избежать мобилизации путем взяток и фальсификации документов — это бытовая коррупция, — говорит Григорий Машанов, старший юрист «Трансперенси Интернешнл — Россия». — Именно ее уровень в России удалось значительно снизить в конце нулевых — начале десятых годов, когда появились МФЦ и сайт «Госуслуги». Сейчас эффект от этих достижений во многом будет нивелирован. Объявив мобилизацию, российские власти с нуля создали огромный коррупционный рынок».

Если этот рынок расширится на другие сферы, граждан снова может ожидать столкновение с бесправием и вымогательством взяток на низовом уровне — в поликлиниках, на дорогах, при пересечении границ. Коррумпирование таможенников и полиции ведет к появлению контрабандистов и организованной преступности. Только теперь не стоит ожидать, что административная машина, будучи по горло занята мобилизацией сотен тысяч людей, сможет эффективно сопротивляться коррупции внутри себя, добавляет Григорий Машанов.

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