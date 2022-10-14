СМИ: В Севастополе закопали 30 тысяч ликвидированных захватчиков из РФ 18 14.10.2022, 10:39

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При этом часть оккупантов похоронили в белорусском Гомеле.

На кладбище в Севастополе в оккупированном Крыму за время полномасштабной войны похоронили уже почти 30 тыс. захватчиков. Этот город стал неким «хабом» захоронений россиян, боевиков и мобилизованных, принимавших участие в преступной «спецоперации» на юге Украины.

Об этом заявил «24 канал», ссылаясь на источники в украинских спецслужбах. Отмечается, что оккупанты часто не забирают тела своих сослуживцев из поля боя. Кроме того, многих погибших они везут не в родные города и села, а хоронят в избранных командованием населенных пунктах неподалеку от фронта. Такой точкой, например, стал Севастополь.

«Хоронили в сотне километров от дома в Севастополе не только кадровых российских оккупантов и срочников, но и боевиков и мобилизованных из Донбасса. Продолжается эта тенденция до сих пор», – сказано в статье.

Журналисты добавили, что в феврале 2022 года ликвидированных и вывезенных с поля боя россиян хоронили в белорусском Гомеле, в российских Курске и Белгороде. Позже, когда захватчики вышли из севера Украины, потребности проводить массовые захоронения в этих городах не стало. В то же время ликвидированных на востоке прикапывали в Донецке и Луганске.

На кладбищах Севастополя, по данным издания, оккупантов нередко хоронили в безымянных могилах, потому что идентификацию этих «200-х» не проводили. В этом городе закапывали также тех солдат, кто был ранен и лечился в Крыму, но не выжил.

Журналисты отметили: таким образом, скрывая факты гибели многих оккупантов, их родственников лишали выплат.

«Представители российского минобороны получили возможность воровать сотни миллионов, которые государство выделяло для компенсаций семьям. Кроме того, генералы избегали дополнительной нагрузки на логистическую систему, ведь тела погибших не нужно было перевозить на тысячи километров в их родные глубинки», – подытожили в «24 канале».

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