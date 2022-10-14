«Сложнее всего найти работу людям без опыта и молодым специалистам» 2 14.10.2022, 10:45

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Что происходит на рынке труда в Беларуси.

Исследовательский центр rabota.by проанализировал данные по рынку труда в Беларуси за III квартал 2022 года, сообщает myfin.by.

Какие изменения коснулись вакансий

В III квартале 2022 года на сайте rabota.by наблюдался рост количества активных вакансий – 20,3% относительно II квартала. Таким образом, после значительного уменьшения предложений для соискателей в весенний период, в июле-сентябре можно отметить положительную динамику.

Рост вакансий произошел практически во всех профессиональных областях, однако активнее всего наниматели вели себя в следующих профессиональных сферах (приводим данные за III квартал по сравнению со II кварталом 2022 года):

«Наука, образование» (+44,4%);

«Рабочий персонал» (+33,5%);

«Транспорт, логистика» (+31,2%);

«Домашний персонал» (+31,2%);

«Начало карьеры, студенты» (+31,1%).

Сфера информационных технологий стала одной из немногих, в которых произошло снижение: количество вакансий уменьшилось еще на 5,4% относительно апреля-июня.

В итоге III квартал продемонстрировал положительную динамику относительно предыдущих месяцев – спрос на специалистов со стороны нанимателей начал восстанавливаться во многих областях.

Лидирующие позиции по количеству вакансий стабильно занимают следующие профессиональные сферы:

«Продажи» (36,6% от общего количества вакансий);

«Начало карьеры, студенты» (19%);

«Рабочий персонал» (16,5%);

«Транспорт и логистика» (15,5%).

Впервые за несколько лет профобласть «Информационные технологии» со второго места сместилась на шестое в сравнении с I кварталом текущего года.

Изменения соискательской активности

В III квартале 2022 года относительно II квартала 2022 года количество резюме осталось практически на прежнем месте. Однако если сравнивать с I кварталом текущего года, то их число выросло на 11,2%.

В летние месяцы был спад соискательской активности, который можно связать и с сезонностью, и с повышенным интересом к поиску работы в конце I квартала.

Весной многие специалисты хотели подстраховаться и отправлялись на поиски новой работы или искали альтернативную занятость. Таким образом, кто хотел, уже создал резюме и вышел на рынок труда весной, и летний период стал временным затишьем.

К сентябрю количество резюме медленно начало увеличиваться – это ежегодная и нормальная тенденция.

В III квартале ситуация в структуре резюме практически не изменилась в сравнении со II кварталом. Активнее всего работу искали студенты и молодые специалисты, а также представители следующих профессиональных сфер:

«Продажи»;

«Информационные технологии»;

«Административный персонал».

Распределение вакансий и резюме по регионам

Традиционно наибольшее количество вакансий и резюме размещено в Минске, из регионов по численности вакансий и резюме лидирует Брест и Брестская область.

Снижение конкуренции с весны

По итогам III квартала в Беларуси на одну вакансию на сайте rabota.by приходится 8,5 резюме – в сравнении со II кварталом текущего года конкуренция начала плавно снижаться.

Конкуренция на рынке труда отличается в зависимости от профобласти, а также опыта работы. Ожидаемо, сложнее всего найти работу людям без опыта и молодым специалистам – 13,8 резюме на одну вакансию. Примечательно, что в сфере «Информационных технологий» конкуренция выросла в сравнении с I кварталом текущего года: с 3 до 7,5 резюме на одну вакансию.

Несмотря на текущие изменения рынка труда в этом квартале, структура спроса по опыту работы осталась почти неизменной: около половины вакансий все так же ориентированы на поиск специалистов с опытом от 1 года до 3 лет (48,9%). Специалисты без опыта работы также имеют достаточный выбор вакансий – 34,4%.

В топ-10 вакансий, на которые готовы нанимать соискателей без опыта, вошли:

продавец;

уборщик;

кассир;

грузчик;

водитель-курьер;

администратор;

менеджер по продажам;

специалист по работе с клиентами;

повар;

мерчандайзер.

Вместо заключения

В целом, по данным сайта rabota.by, мы наблюдаем постепенное увеличение количества активных вакансий – в сентябре их было 51 000.

Для сравнения: в летние месяцы в среднем на сайте было чуть больше 47 000 активных вакансий ежемесячно, а весной – около 43 500. Это свидетельствует о постепенной адаптации нанимателей к новым реалиям на рынке труда.

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