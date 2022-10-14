«Сложнее всего найти работу людям без опыта и молодым специалистам»2
- 14.10.2022, 10:45
- 1,322
Что происходит на рынке труда в Беларуси.
Исследовательский центр rabota.by проанализировал данные по рынку труда в Беларуси за III квартал 2022 года, сообщает myfin.by.
Какие изменения коснулись вакансий
В III квартале 2022 года на сайте rabota.by наблюдался рост количества активных вакансий – 20,3% относительно II квартала. Таким образом, после значительного уменьшения предложений для соискателей в весенний период, в июле-сентябре можно отметить положительную динамику.
Рост вакансий произошел практически во всех профессиональных областях, однако активнее всего наниматели вели себя в следующих профессиональных сферах (приводим данные за III квартал по сравнению со II кварталом 2022 года):
«Наука, образование» (+44,4%);
«Рабочий персонал» (+33,5%);
«Транспорт, логистика» (+31,2%);
«Домашний персонал» (+31,2%);
«Начало карьеры, студенты» (+31,1%).
Сфера информационных технологий стала одной из немногих, в которых произошло снижение: количество вакансий уменьшилось еще на 5,4% относительно апреля-июня.
В итоге III квартал продемонстрировал положительную динамику относительно предыдущих месяцев – спрос на специалистов со стороны нанимателей начал восстанавливаться во многих областях.
Лидирующие позиции по количеству вакансий стабильно занимают следующие профессиональные сферы:
«Продажи» (36,6% от общего количества вакансий);
«Начало карьеры, студенты» (19%);
«Рабочий персонал» (16,5%);
«Транспорт и логистика» (15,5%).
Впервые за несколько лет профобласть «Информационные технологии» со второго места сместилась на шестое в сравнении с I кварталом текущего года.
Изменения соискательской активности
В III квартале 2022 года относительно II квартала 2022 года количество резюме осталось практически на прежнем месте. Однако если сравнивать с I кварталом текущего года, то их число выросло на 11,2%.
В летние месяцы был спад соискательской активности, который можно связать и с сезонностью, и с повышенным интересом к поиску работы в конце I квартала.
Весной многие специалисты хотели подстраховаться и отправлялись на поиски новой работы или искали альтернативную занятость. Таким образом, кто хотел, уже создал резюме и вышел на рынок труда весной, и летний период стал временным затишьем.
К сентябрю количество резюме медленно начало увеличиваться – это ежегодная и нормальная тенденция.
В III квартале ситуация в структуре резюме практически не изменилась в сравнении со II кварталом. Активнее всего работу искали студенты и молодые специалисты, а также представители следующих профессиональных сфер:
«Продажи»;
«Информационные технологии»;
«Административный персонал».
Распределение вакансий и резюме по регионам
Традиционно наибольшее количество вакансий и резюме размещено в Минске, из регионов по численности вакансий и резюме лидирует Брест и Брестская область.
Снижение конкуренции с весны
По итогам III квартала в Беларуси на одну вакансию на сайте rabota.by приходится 8,5 резюме – в сравнении со II кварталом текущего года конкуренция начала плавно снижаться.
Конкуренция на рынке труда отличается в зависимости от профобласти, а также опыта работы. Ожидаемо, сложнее всего найти работу людям без опыта и молодым специалистам – 13,8 резюме на одну вакансию. Примечательно, что в сфере «Информационных технологий» конкуренция выросла в сравнении с I кварталом текущего года: с 3 до 7,5 резюме на одну вакансию.
Несмотря на текущие изменения рынка труда в этом квартале, структура спроса по опыту работы осталась почти неизменной: около половины вакансий все так же ориентированы на поиск специалистов с опытом от 1 года до 3 лет (48,9%). Специалисты без опыта работы также имеют достаточный выбор вакансий – 34,4%.
В топ-10 вакансий, на которые готовы нанимать соискателей без опыта, вошли:
продавец;
уборщик;
кассир;
грузчик;
водитель-курьер;
администратор;
менеджер по продажам;
специалист по работе с клиентами;
повар;
мерчандайзер.
Вместо заключения
В целом, по данным сайта rabota.by, мы наблюдаем постепенное увеличение количества активных вакансий – в сентябре их было 51 000.
Для сравнения: в летние месяцы в среднем на сайте было чуть больше 47 000 активных вакансий ежемесячно, а весной – около 43 500. Это свидетельствует о постепенной адаптации нанимателей к новым реалиям на рынке труда.