Для России настало время поражений 3 Альфред Кох

14.10.2022, 10:48

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Альфред Кох

Долг платежом красен.

Закончился двести тридцать первый день войны. На фронте российские войска, получив свежее подкрепление, похоже, зацепились и даже кое-где пытаются контратаковать. А под Бахмутом они продолжают медленно, но верно наступать и уже, согласно картам ISW, захватили чуть ли не половину города.

Это их успех, конечно, значительно скромнее феерических наступлений ВСУ на севере Херсонской области и на востоке Харьковской, но, тем не менее, он имеет место и это нужно честно признать. В целом, обстановка мало отличается от вчерашней и пока для каких-то трагических выводов серьезных оснований нет.

Прошел очередной «Рамштайн». Там было принято несколько важных решений. Из главных - два: решено построить в Украине интегрированную многоуровневую систему ПВО, которая фактически закроет ее небо и надежно защитит украинские города от налетов российских ракет, а также продолжить поставки Украине MLRS типа M270, Mars II и HIMARS.

Теперь к США, Великобритании и Германии к поставкам этих систем присоединиться еще и Франция. У французов эта система называется Lance Roquette Unitaire (LRU). Судя по всему в ближайшее время общее количество этих систем достигнет 50-ти штук (как этого с самого начала и просила Украина).

После моего вчерашнего поста про «голосование ногами» против войны, я получил массу писем, в которых возмущенные россияне писали мне, что хоть они и не бегут от мобилизации за границу, но это вовсе не значит, что они за войну.

Они приводят массу аргументов: нужно кормить семью, нет денег уехать, старые родители и т.д. Альтернативой отъезду они считают следующие формы уклонения от призыва: спрятаться в деревне, на даче, у родственников так, чтобы их нельзя было найти на работе или по месту прописки.

Кроме того, многие мне написали, что они, даже если им вручат повестки, воевать не пойдут ни при каких обстоятельствах, а предпочтут сесть в тюрьму.

Я очень рад, что мой пост вызвал такое возмущение. Значит не все из оставшихся в России мужчин призывного возраста готовы идти воевать. Однако у меня есть вопросы. Например: если вы не ходите на работу и спрятались на даче, то как вы тогда собираетесь кормить семью и ухаживать за престарелыми родителями? И чем это в таком случае отличается от отъезда за границу? Долго ли вы собираетесь прятаться на даче или в деревне? Куда потом вы собираетесь бежать, когда и туда придут из военкомата? И т.д.

Перефразируя знаменитое выражение Дзержинского, хочется спросить: не кажется ли вам, что то, что вас еще не призвали, это не ваша заслуга, а недоработка военкомата? Могу вас уверить: если Путину понадобится еще больше пушечного мяса, то он до вас доберется и на даче, и в деревне, и в палатке в тайге. И, кстати, всеми вашими белыми билетами, бронями и отсрочками он подотрется и выкинет их в мусорное ведро потому, что «ты виноват лишь в том, что хочется мне кушать!»

Кстати, другие мои корреспонденты пишут, что, несмотря на призывы всех юристов и правозащитников, в военкоматы идет нескончаемый поток граждан, чтобы «еще раз уточнить», «убедить их в том, что это ошибка», «окончательно разобраться в этой нелепости» и т.д. Большинство из них возвращается оттуда домой совершенно сломленными и деморализованными и лишь для того, чтобы собрать вещи и идти на войну.

А в героическую версию о том, что множество потенциальных «мобиков» готовы скорее сесть в тюрьму, чем идти на войну, я думаю, не верят даже те, кто об этом пишет. Если они не выходили на демонстрации боясь 15 суток, то как можно поверить в то, что в этот раз они готовы «уехать» в лагерь на десять лет?

Я нисколько не издеваюсь. И я отдаю себе отчет в том, что мне легко все это писать из безопасной Германии. Я всем этим людям искренне сочувствую и понимаю в какой ужасной ситуации они находятся.

Но я также и понимаю, что весь этот ужас и безысходность - это следствие того, что подавляющее большинство этих людей долгое время смотрело на Навального, Яшина или покойного Немцова как на комичных фриков, которым просто нечем заняться и поэтому они «дурью маются». Эти люди много лет гордо и с достоинством говорили, что они «делом заняты», что им «некогда ерундой заниматься» и что «они «политикой не интересуются».

Многие из них находили забавным, когда во время войны с Грузией Саакашвили нервно жевал галстук. И не видели никаких причин для беспокойства, когда по московским школам ходили мусора и переписывали учеников с грузинскими фамилиями.

Многие из них испытывали легкий имперский восторг, когда в момент украинской смуты Путин под шумок отжал Крым. Они много и остроумно шутили про «зеленых человечков» и про растерянность и отчаяние украинцев. Трагедии Иловайска и Дебальцево их совершенно их тронули и я думаю, они о них сейчас даже не вспомнят.

Что ж. Теперь настал ваш черед немного понервничать и впасть в отчаяние. Я лично вам очень сочувствую. Правда. Но я думаю, что таких как я - немного. Значительно больше (особенно в Украине и Грузии) тех, кто считает, что настала их очередь много и остроумно шутить над вашей растерянностью и страхом. О сколько я уже видел мемов моих земляков-казахов про квартиры «только для лиц со славянской внешностью». Долг, ребята, платежом красен и любишь с горочки кататься - люби саночки возить.

Мир устроен справедливо. Как сказано в Писании: «Время разбрасывать камни, и время собирать камни. Время обнимать, и время уклоняться от объятий». Было время побед. Теперь настало время поражений. И это будет справедливо, если Россия потерпит поражение.

Потому, что наше дело правое. Враг будет разбит и победа будет за нами.

Слава Украине!

Альфред Кох, «Фейсбук»

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