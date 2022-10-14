Три озера разного цвета показали из космоса 14.10.2022, 10:52

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earthobservatory.nasa.gov

НАСА объяснило, почему так произошло.

Три разноцветных озера в Эфиопии, каждое из которых отличается от другого по цвету, видны в ошеломляющих деталях на спутниковом снимке, недавно опубликованном НАСА. Необычные цвета являются появились в результате множества факторов, включая химический состав воды, глубину и обитающих в них организмов, пишет «Хайтек».

earthobservatory.nasa.gov

На снимке видны три озера: озеро Шала темно-синего оттенка; Озеро Абиятта — зеленого; и озеро Лангано — песчано-желтого. Все водоемы находятся в Великой рифтовой долине Эфиопии, примерно в 200 км к югу от столицы Аддис-Абебы.

earthobservatory.nasa.gov

Спутник Landsat 8 находится в совместном владении НАСА и Геологической службы США. Снимок сделан несколько месяцев назад в реальном цвете с помощью бортового устройства Operational Land Imager. Изображение было опубликовала в октябре Земная обсерватория НАСА.

Озеро Шала, которое составляет около 12 км в длину и 28 км в самом широком месте — самое глубокое из трех озер, максимальная глубина составляет 266 метров. На дне озера есть многочисленные жерла, из которых в воду выбрасывается сера. В результате водоем очень щелочной. Несмотря на экстремальные условия, в озере обитает большое количество мелких ракообразных и микроорганизмов, которыми питаются большие стаи фламинго и пеликанов.

earthobservatory.nasa.gov

Озеро Абиятта, длина которого составляет около 17 км, а ширина — 15 км, является самым мелким из трех озер, максимальная глубина составляет 14 м. За последние 50 лет озеро потеряло около трети своей площади. Зеленый цвет водоема обусловлен цветением фитопланктона на его поверхности.

earthobservatory.nasa.gov

Озеро Лангано, длина которого составляет около 18 км, а ширина — 16 км. Желтый цвет водоема обусловлен коричневыми отложениями, которые переносятся с близлежащих гор питающими его реками. Лангано — популярное место для любителей пляжного отдыха, ведь это единственное озеро в регионе, не населенное паразитическими червями, которые заражают человека шистосомозом.

earthobservatory.nasa.gov

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