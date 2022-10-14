Что ждет Россию после падения Путина: названы сценарии 2 14.10.2022, 11:10

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Мир изменится после поражения РФ в войне.

То, как Россия выйдет из войны в Украине, может надолго изменить мир. Как минимум это повлияет не только на судьбу РФ, но и на борьбу Украины за выживание, на то, освободится ли Беларусь от тирана, смогут ли Китай и Россия сохранить союз деспотов и на судьбу мировой экономики в целом.

Об этом идет речь в материале The Washington Post. Существует несколько вероятных сценариев для России.

Согласно первому, антизападная авторитарная клептократия Путина, соединяющая клановый капитализм и деспотизм, сохранится с ним или без него.

«Значительная часть населения России по-прежнему влюблена в него и озлоблена, что делает ее удобным электоратом для демагога», – пишет автор.

Без ответа пока остается вопрос, восстанут ли военные, униженные и обиженные, против кремлевской власти? Ведь, по словам автора, град ракет, летящих из РФ свидетельствует о том, что там уже поняли, что проиграли.

В материале описано еще две части населения России. Вторая просто хотела, чтобы ее оставили в покое. Там терпели воровскую элиту Путина и политические репрессии в обмен на определенное частное пространство в собственной жизни, благополучие и свободу выезда за границу.

Третья часть, которая гораздо меньше, – это профессионалы и представители среднего класса, образованные, опытные и демократичные. Однако многие из них уже покинули РФ или же застряли в тюрьмах в рамках репрессий.

Автор предупредил, что США и Европа должны подготовиться к тому, что будет дальше в России. «Не будет борьбы за западные ценности. Американский инструментарий постсоветского периода не обязательно пригодится. Необходимо уже сейчас начать думать о том, как достучаться до общества, которое остыло и закалилось за последние два десятилетия».

В статье подчеркнули, что важно сохранять каналы открытыми для россиян, кто бы ни пришел дальше к власти.

«В идеале после войны и после Путина Алексей Навальный будет свободен и станет ведущим голосом по закреплению России в демократической системе. Этот результат заслуживает нашей надежды», – написали в материале.

Однако этому варианту тут же противопоставили еще один: Россия пойдет другим путем, возможно, управляемая другим сильным деятелем. Страна может быть унижена из-за поражения в войне, но это не обязательно заставит ее превозносить свободу.

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