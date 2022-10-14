Взрывы на складе боеприпасов под Белгородом: Росгвардия понесла большие потери 2 14.10.2022, 11:22

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Есть убитые и раненые.

В результате взрывов в поселке Октябрьский под Белгородом погибли три сотрудника Росгвардии, еще более 10 были ранены.

Об этом сообщает Telegram-канал ASTRA.

Накануне губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в поселке Белгородского района детонирует склад боеприпасов.

Представитель страны-агрессора традиционно обвинил ВСУ в «обстреле».

Гладков до этого неоднократно обвинял Украину в «обстрелах» территории РФ.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина не собирается наносить удары по территории России и использует оружие только для освобождения своей земли.

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