«Вместе с полком Калиновского станем бок о бок против лукашистской гадины» 14.10.2022, 11:36

Что думают белорусы о скрытой мобилизации.

Телеграм-канал «Баста!» опубликовал мнение белоруса о начатой режимом Лукашенко скрытой мобилизации:

— Тучи сгустились. По всей видимости, диктатор Лукашенко хочет втянуть Беларусь в войну против Украины — грядет мобилизация. Что меня, тем не менее, не может не радовать.

Ведь главная проблема синепалого олуха какая: он уверен, что победил. Думает, что задушил в белорусах всю волю, жажду к свободе и ненависть к диктатуре. Еще наверняка приравнял нас ментально к россиянам, думает, выстроимся дружно к военкоматам и покорно поедем на позорную смерть.

И в чем-то он прав: очереди в военкоматы действительно будут огромные, такие, как на выборах в 2020 году. И я с радостью, как получу повестку, встану в такую очередь... За оружием, чтобы направить его против лукашистов и рашистов.

Мы все не забыли 2020 год, мы также каждой клеткой организма ненавидим белорусские оккупационные «власти», только методы борьбы с узурпаторами мы выбираем другие. Вместе с братьями-украинцами, вместе с полком Калиновского мы станем бок о бок против лукашистской гадины. За нашу свободу, за наше право жить спокойно и в мире на нашей земле.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Баста» и создавайте историю свободной Беларуси.