Нет страны у русских, больше нет

Нет страны у русских, больше нет6
- 14.10.2022, 11:41
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Поэт Орлуша опубликовал сильное стихотворение о войне.
Известный российский поэт Андрей Орлов (Орлуша) опубликовал новое стихотворение о войне:
Мне приснилось, что у русских есть страна
Без пробитого четыре раза дна,
Где свободы и порядка дохрена,
Где под вечер песня тихая слышна.
Там людей хороших палками не бьют,
Там в домах царят достаток и уют,
Там балконы уплетает буйный вьюн,
Там летают Алконост и Гамаюн.
Мне приснилось, что у русских есть страна,
Что на карте, как Израиль, не видна,
Что как Родина далекая родна
Тем, чья рабством не изогнута спина.
Там деревья отражаются в реке,
Говорят везде на русском языке,
Ну а то, что нет березок – не беда,
Людям важно, что доехали туда.
Мне приснилось, что у русских есть страна,
Из нее не начинается война,
В ней всего главнее истина одна:
Ты ей нужен, и она тебе нужна.
Ей всегда хватает собственных границ,
Перед ней не надо в страхе падать ниц,
В ней не нужно выживать, а можно жить,
В ней не будут заставлять ее любить.
От такого упоительного сна
Разбудила меня Родина-страна,
В дверь вломилась и повестку в руки – на!
- Защищать меня иди! – кричит она.
Умирать иди немедленно, сейчас
За Чукотку! за Курилы! за Кавказ!
Защити Херсон от гада-подлеца!
За Россию! За свободу! До конца!
Вот таких, дружок, сюрпризов жизнь полна…
Зря мне снилось, что у русских есть страна,
Что живет без зла, убийства, войн и бед.
Нет такой страны у русских. Больше нет.