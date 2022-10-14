В России иссякают запасы ракет 3 14.10.2022, 12:05

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Международные эксперты нашли веские доказательства.

На этой неделе Россия нанесла волну смертоносных массовых ударов по Украине, но некоторые эксперты по безопасности говорят, что поставки оружия в стране заканчиваются, особенно современных высокоточных ракет. Эксперты по обороне указали на использование Россией ракет класса «земля-воздух» для поражения наземных целей как признак недостатка более соответствующих боеприпасов. Об этом говорится в проекте BBC Reality Check.

фото: ГСЧС Украины

«Мы знаем - и российские командиры (отвечающие за наземные операции) знают – что их запасы и боеприпасы заканчиваются», – говорит сэр Джереми Флеминг, глава британского разведывательного агентства GCHQ.

Россия использовала много высокоточных ракет для поражения наземных целей по всей Украине в начале войны, но летом эти удары прекратились, а некоторые западные чиновники по обороне заявили, что их запасы были существенно исчерпаны.

Доказательства истощения российских ракетных запасов

Российские ракетные запасы являются строжайшей охраняемой тайной, и мы не знаем, на каких материалах западные спецслужбы базируют свои оценки, но есть некоторые подсказки на снимках, полученных после последних атак.

На некоторых фотографиях, опубликованных в Интернете, видны обломки ракет С-300. Это оружие, первоначально разработанное для поражения целей в воздухе, а не на земле.

фото: ГСЧС Украины

«Судя по всему, эти ракеты С-300 были перепрофилированы Россией для поражения наземных целей. Мы внимательно изучили серию распространяемых в Интернете изображений и подтвердили три фотографии обломков на земле в Украине, соответствующих ракетам С-300 «земля-воздух», – говорится в материале.

Некоторые эксперты говорят, что Россия перепрофилирует эти боеприпасы, поскольку у Кремля заканчиваются более точные ракеты.

«Я уверена, что они пересмотрели свои запасы, посмотрели на свою способность производить больше… и поняли, что следующий лучший способ добиться нужного эффекта – перепрофилировать такие вещи, как ракеты С-300», – говорит Луиза Джонс из британского McKenzie Intelligence Services.

Использование Россией боеприпасов класса «земля-воздух» для поражения наземных целей можно объяснить оперативными ограничениями, с которыми сталкиваются ее военно-воздушные силы над Украиной. С самого начала вторжения российские ВВС не смогли добиться преимущества в воздухе.

На упреки российских военных экспертов, которые говорят, что жертвы среди гражданского населения повлекли не российские ракеты, а украинская система ПВО, сотрудник Центра стратегических и международных исследований Иен Уильямс говорит:

«Обычно вы ставите их (системы ПВО) на окраине того, что защищаете... любые [украинские] упавшие перехватчики вряд ли упадут в городской местности».

РФ применяет противокорабельные ракеты для поражения украинских городов

Россия начала войну шквалом ракетных ударов. По оценкам Пентагона, оккупанты выпустили около 600 ракет за первые 11 дней от 24 февраля. Атаки продолжались с земли, моря и воздуха, причем большинство с безопасной территории России.

По типу оружия, России включает баллистические и крылатые ракеты с пусковых платформ «Искандер», а также крылатые ракеты «Калибр» с кораблей и подлодок, которые дислоцируются в Черном море.

Войска РФ применяли и крылатые ракеты авиационного базирования Х-101 и Х-555, а также ракеты «Точка-У», ставшие известными после гибели более 50 человек на Краматорском вокзале в апреле.

фото: ГСЧС Украины

После нападения на торговый центр в Кременчуге в конце июня, в результате которого погибли по меньшей мере 20 человек, стало ясно, что использованные ракеты были либо КН-22, либо более современный вариант, КН-32.

Это более старые ракеты, первоначально предназначенные для поражения кораблей, а не наземных целей, что еще больше усилило мнение о том, что российские запасы современного оружия могут заканчиваться.

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