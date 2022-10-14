Пропагандист Соловьев устроил истерику из-за взрывов в Белгородской области 19 14.10.2022, 12:17

13,812

«Рупор Кремля» озвучил бредовые идеи в прямом эфире.

Главный российский пропагандист Владимир Соловьев устроил истерику из-за взрывов в Белгородской области. В этой связи он размечтался об уничтожении двух украинских городов.

Речь идет о Харькове и Львове. Соответствующее видео появилось в соцсетях.

«Я не понимаю, какого хр...на, регулярно они наносят удары по Белгороду, вчера американской ракетой, которую сбили. Я не понимаю этого. Ну как-то надо отодвинуть границу, чтобы по Белгороду не стреляли. Это угроза нашей стране. Отодвиньте нах...р границу на 200 км. Не можете отодвинуть границу – огненным смерчем долбаните», – сказал Соловьев.

Он заявил, что его вообще не беспокоит судьба украинских городов.

«Меня беспокоит судьба Белгорода. Если надо, то выжженную землю создать надо, чтобы никто не подошел. Чтобы Украина понимала: удар по Белгороду – Харькова нах...р нет. Да нахр...н снести, чтобы и близко не было Львова. Да, это не гуманно, это ужасно, а бить по Белгороду нормально?» – добавил пропагандист.

Напомним, в Новооскольском округе Белгородской области РФ утром 14 октября произошла «бавовна». Из-за ЧП повреждено полотно железной дороги и линии электропередач.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».