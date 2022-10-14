«На рыбу теперь смотреть не могу» 7 14.10.2022, 12:28

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Жительница Барановичей купила минтай с паразитами.

Эта история началась в начале июня этого года, пишет городской блог Барановичи. По дороге с работы домой девушка зашла в сетевой магазин, известный большим ассортиментом рыбы и морепродуктов, и в числе прочего купила килограмм замороженного минтая.

– Я не собиралась готовить рыбу ни в тот вечер, ни в ближайшее время, взяла про запас, так как сроки годности позволяли. Я так часто делаю: когда до зарплаты остается неделя-другая, очень кстати иметь в заморозке запас продуктов, – рассказывает Ирина.

И вот недавно горожанке захотелось рыбы. Она достала ее из заморозки и занялась домашними делами. А когда рыба разморозилась, взялась ее резать.

– Я всегда покупаю рыбу без головы и потрошёную, чтобы по минимуму с ней возиться. А тут я беру тушку и вижу, что внутри что-то есть. Мне нечасто приходилось иметь дело с рыбьими внутренностями, поэтому я не сразу поняла, что это. Но когда я из рыбы достала что-то длинное, белое и очень похожее на червя, была в ужасе, – вспоминает Ирина.

«Что-то длинное и белое» оказалось в двух из трех купленных Ириной рыбьих тушках. Девушка стала искать похожие фото и информацию в интернете и пришла к выводу, что это действительно черви.

– Я показала фото своей знакомой, которая работает в санстанции в Минске, она сказала, что это похоже на солитера, это такой ленточный червь-паразит. По ее словам, паразиты в рыбе – явление довольно распространенное, но в магазины такая продукция попадать не должна, – рассказывает Ирина.

По словам девушки, рыбу и морепродукты в этом барановичском магазине она покупала регулярно, но с подобным столкнулась впервые.

– В различных статьях о паразитах в интернете было написано, что если черви попадаются в замороженной рыбе, они уже не представляют опасности для человека. Но как можно готовить рыбу, увидев такое?! Я просто выбросила все в мусорку и на рыбу теперь вообще смотреть не могу. Не знаю, когда я отважусь снова ее купить, – говорит Ирина.

Девушка говорит, что не стала предъявлять претензии к магазину, так как стоимость товара была невысокой и с момента покупки прошло несколько месяцев. Но решила рассказать свою историю, чтобы другие покупатели были внимательнее при покупке рыбы.

– Я понимаю, сейчас все и на всем экономят, но продавать такое в магазине – это отвратительно! Да, эта рыба недорогая, но ведь можно и по 50 рублей за кило червей на ужин купить вместо рыбы. Поэтому хотелось бы предупредить людей, чтобы они внимательнее осматривали рыбу в магазине, потому что, мне кажется, дальше будет только хуже, – отметила горожанка.

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