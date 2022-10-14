«Кажется, техосмотр стало проходить сложнее» 7 14.10.2022, 12:41

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Почему нормы ТО стали строже?

Дмитрий приехал на техосмотр на своем BMW E46 и не смог получить «допуск к участию в дорожном движении» из-за разности тормозных усилий на передней оси. Гродненец объясняет: «Разница составила 25%. Мне пояснили, что до 22 сентября моя машина еще бы уложилась в нормы, а теперь нет, извините. Мол, тормоза нужно регулировать до разницы не более 20%. Это новая норма».

«После неудачного визита на техосмотр я нашел в Гродно СТО, где есть стенд проверки тормозных усилий, и отправился туда, — рассказал Дмитрий порталу AutoGrodno. — На сервисе мне поменяли ремкомплект, суппорты, притерли колодки, проверили на стенде. Лучшее значение, которого мы смогли добиться, — это разница торможения в 16%. А ведь это все равно близко к границе новой нормы. В общем, я опять отправился на техосмотр и на этот раз получил допуск. Но сколько таких, как я, кто теперь не укладывается в норму?»

На СТО подтвердили: «Если ранее относительная разность тормозных сил колес не должна была превышать 30%, то теперь этот норматив снизился до 20% для дисковых тормозов и до 25% — для барабанов. В эти 20% легко войти, если все хорошо работает. Но если у тормозной системы есть незначительные износы, то уложиться в норму будет сложно. Например, если на диске есть коррозия и на нем появились ямки, а тормозная колодка прилегает не всей своей поверхностью, то такой авто, скорее всего, техосмотр не пройдет. Диск должен быть как зеркало, суппорты должны работать без малейших заклиниваний и опозданий друг от друга. Если на автомобиль ставить новые диски, суппорты и колодки, то разность тормозных усилий укладывается в коридор 5—10%. Если вы чувствуете, что при торможении машину уводит в какую-то сторону, то с этой стороны переднее колесо тормозит лучше. Это можно почувствовать при значении выше 30%. На задней оси разницу почувствовать невозможно».

Почему нормы техосмотра стали строже? С 22 сентября 2022 года вступили в силу изменения в закон «О дорожном движении», которые коснулись и техосмотров. С этого дня требования к авто диктуют техрегламенты ТС и ЕврАзЭС. В частности, вместо разницы в 30% стало 20% — для дисковых и 25% — для барабанов. Фары ближнего света будут контролировать по параметру силы света и в световой части светового пучка, а фары дальнего света — по их максимальной силе света. В то же время к регулировке фар ближнего света и противотуманных фар будут применяться более лояльные требования, касающиеся снижения светотеневой границы светового пучка. Остаются прежними требования относительно пленочных и других покрытий, наносимых на поверхность стекол — они, как и ранее, запрещены. Осталась в прошлом проверка внешне видимых наклеек (изображений), кроме находящихся на стекле, рекламы. Требования к экологической безопасности называют более лояльными — проверять содержание углеводородов в отработавших газах стали исключительно у карбюраторных двигателей. Нормируемые показатели дымности также стали отличаться от установленных ранее норм: для авто экологического класса 4 дымность не должна превышать 1,5 м-1 (до 22 сентября — не более 0,5 м-1). Как и раньше, на соответствие установленным требованиям будут проверять тормозные системы, рулевое управление, внешние световые приборы, элементы, обеспечивающие обзорность, колеса и шины, двигатель и его системы, кузов (кабину), электрооборудование, ходовую часть. Будут следить за изменениями в конструкции ТС.

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