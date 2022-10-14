Путин боится, что его похитят американцы 2 14.10.2022, 12:44

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Глава Кремля лично делает россиянам очень больно.

Массированными ракетными ударами по городам Украины Россия по сути совершила выстрел в ногу. Такой акт терроризма не только не запугал украинцев, но и усилил поддержку со стороны Запада. Украина уже получила систему IRIS-T из Германии, а вскоре поступят также и NASAMS из США. Кроме того, в Брюсселе состоялось шестое заседание в формате «Рамштайн», где также усилили оборонную поддержку Украине.

Каким будет ответ Запада на ракетный обстрел, встретятся ли Зеленский и путин на саммите G20 в ноябре, почему важны заявления генсека НАТО Йенса Столтенберга и какой помощи ждать от Альянса - в эфире «Апостроф» TV рассказал политтехнолог и писатель Михаил Шейтельман.

– Что вы можете сказать о новом генерале Суровикине? Я так понимаю, что это невиданной жестокости человек, как о нем отзываются даже в самой России.

– На мой взгляд, все это преувеличение. В каком смысле? Преувеличивается роль этого генерала. Вспомните, сколько раз за время войны нам сообщали, что теперь войсками командует такой-то генерал? Кстати, Суровикин однажды в этих списках уже фигурировал. Просто до этого он был неофициально, а теперь Шойгу его назначил официально. И таких генералов было очень много.

Давайте честно скажем, все решения по ракетным ударам принимал Путин и, что самое удивительное, он этого даже не скрывает. Он же на днях сказал, что: «Я, посоветовавшись с Минобороны, по их рекомендации, принял решение нанести эти удары». Поэтому, какой Суровикин, кто он там такой вообще?

Генералу Суровикину поручено командовать фронтом, а не принимать решения, как бомбить Киев. Эти решения принимает Путин. Это политические решения, и они влекут за собой политические последствия. А сейчас говорят, какой-то злой генерал. А в Буче были хорошие русские генералы? Мы видим, что все российские военные абсолютно одинаковые. Это все извращенцы, воры, насильники, там нет других военных. Не стоит думать, что есть хорошие и плохие.

Такие политические решения, и, главное, ответственность за них будет нести Путин, он будет сидеть на скамье подсудимых. Но если брать не столь отдаленные перспективы, то, например, получит статус страны-террориста.

– Что изменит для России получения статуса страны-террориста?

– Есть несколько изменений, начнем с первого, которого так не хочет Путин. Почему последние несколько месяцев не было ударов по городам в тылу, по Киеву, Львову? Путин боится статуса государства-террориста, потому что он теряет дипломатический статус. Это означает, что человек, который может приехать на саммит G20, по американскому законодательству становится там разыскиваемым преступником, и какие-то ЦРУ могут его арестовать. Его могут просто похитить, потому что он террорист, как Усама бен Ладен. Он этого боится, и это все будет распространятся на остальное руководство. Это первое практичное последствие.

Второе – любые украинские граждане могут подавать в американские суды имущественные требования. Например, дети, похищенные сегодня и увезенные в Россию, они могут потом всю жизнь подавать требования в американский суд о компенсации, пожизненно выплачиваемой от россии. Путин не думает о таких последствиях, но Германия расплачивалась еще со славянскими странами, где она похищала детей, и до сих пор платит им пенсии. Россия будет 80 лет выплачивать украинцам компенсацию.

Третье последствие – вторичные санкции. Сейчас, когда накладываются санкции, это касается транзакций, платежей и бизнеса с американскими компаниями и гражданами. Когда это государство-террорист, США могут требовать от третьих стран выполнять эти санкции. То есть США говорят, что мы накладываем эмбарго на торговлю нефтью и дальше требуем, например, от Индии, чтобы она прекратила торговать нефтью с Россией.

– Лавров заявил, что если на саммит G20 приедут Путин и Зеленский, то глава Кремля будет не против провести переговоры. Как вы относитесь к такой перспективе, и есть ли о чем еще говорить с Путиным?

– Я бы не стал отметать эту возможность, ведь встречи бывают разного формата, разной продолжительности. Я не верю в какие-то многочасовые переговоры, как бывали между Путиным и Байденом. Но, верю ли я в пятиминутный разговор между ними, назначенный Байденом - верю. Потому что, я думаю, у Байдена есть сейчас одна забота, ради которой он может поговорить с Путиным, только ради одной вещи – ядерное оружие.

Знаете, как Зеленский, когда он еще только шел на выборы, в одном из интервью на вопрос, готовы ли вы разговаривать с Путиным, ответил: «Я готов с чертом лысым разговаривать, если это принесет мир в Украину». Вот так же Байден готов с чертом лысым разговаривать, если вопрос идет о применении ядерного оружия. Но опять-таки, встретится не ради того, чтобы вести переговоры, а продиктовать условия и предупредить о последствиях.

– А если представить, что Зеленский и Путин встретятся в кулуарах, какой сценарий может быть? Если учитывать, что уже подписан указ о невозможности вести переговоры с действующим президентом России.

– Я сомневаюсь, что Зеленский еще согласится поехать на этот саммит, потому что это далеко. Русские могут воспользоваться отсутствием украинского президента. Я просто видел, как Россия совершила переворот в одной небольшой стране просто потому, что ее лидер в этот момент летел в самолете через океан. Вот Россия это рассчитала и в этот момент начала атаку. Поэтому, я думаю, что Зеленский не решится на такой шаг.

Но если он туда поедет, то просто дипломатические службы обеих стран предпримут все и договорятся с организаторами, чтобы их президенты там не пересекались. Поэтому, я не верю, что они смогут у туалета встретиться.

– Йенс Столтенберг заявил, что победа России в украинском конфликте станет поражением НАТО. Насколько более радикальными становятся заявления Столтенберга и Альянса в целом?

– Столтенберг поразил меня этим заявлением. Это, наверное, главная сенсация, которая произошла за последние дни, после бомбардировок Украины. Его слова означают одну вещь: раз что-то станет поражением НАТО, значит Альянс участвует в этой войне.

То есть Столтенберг сказал, что НАТО - участник войны, это сторона конфликта. Столтенберг никогда не делал ни одного легкомысленного заявления, он всегда сдержан в своих высказываниях. То есть он безусловно думал над этими словами всю ночь. И не один, с ним еще десятки советников, а еще он мог обзвонить всех 30 министров обороны и еще кого-нибудь. Поэтому это абсолютно программное заявление.

НАТО воюет с Россией. Все, что говорила российская пропаганда последние несколько месяцев, что они воюют с НАТО, стало правдой. И для нас со стороны Альянса более серьезного шага еще не было. Нам же оружие поставляет не НАТО, а страны-участницы Альянса. Но НАТО ведь дипломатическо-политическая структура в этом смысле, и вот это заявление - самое невероятное за последние 8 месяцев войны.

– Если именно так расценивать слова Столтенберга, получается, что путин проиграл. Ведь он начинал свое так называемое СВО, в том числе, чтобы не допустить расширение НАТО к границам России.

– Совершенно верно. Этими бомбардировками, жаль, что путем жертв украинцев, но Путин совершил страшную ошибку. Они постоянно совершают ошибки, которые сводят на нет все их любые усилия. И вот этот удар по мирному населению, по центрам городов - это страшный удар по России, я надеюсь. Еще никто не делал так больно и плохо России во время этой войны, как Путин своими решениями. Они стреляют себе в ногу.

– Эта ракетная атака может стать каким-то переломным моментом?

– Я бы не сказал, что это переломная точка. Таких точек за войну было семь-восемь, в среднем раз в месяц они такое делают. Когда они разбомбили ТРЦ в Кременчуге в разгар рабочего дня, это было такого же уровня событие, раньше были Буча, удар по Виннице. Вот бывают такие события, а бывают просто политические заявления, когда замглавы госдумы РФ говорит, что главной целью нашего ядерного удара будет Лондон. Такие заявления же не клоуном сказаны и равны по силе этим бомбардировкам.

– В контексте заявлений Столтенберга, какой поддержки Украина может ожидать от НАТО?

– НАТО ничего не должно предпринимать, оно дает благословение, как Папа Римский. Вот Столтенберг для стран НАТО, как Папа Римский для католиков. Вот он уже сделал свое заявление, и 30 стран-членов Альянса увеличат нам поддержку, потому что понимают, что это война НАТО. Он благословил все страны НАТО на любую помощь Украине, раз это вопрос поражения или победы Альянса.

Есть программа минимум, по сути ее уже огласил Зеленский на внеочередной встрече лидеров G7, – это получение Украиной современных систем ПВО, чтобы защитить небо. Я думаю, эта просьба будет удовлетворена.

Но, я думаю, что это не все, что он просил. Я надеюсь на еще один шаг, а именно, предоставление Украине самолетов F-15, которые умеют перехватывать ракеты. Наши летчики, о чем известно из открытых источников, то ли проходят, то ли уже прошли обучение на этих самолетах. У США есть эти самолеты, они готовые стоят в ангарах. Это не ослабит американскую армию, потому что это списанные самолеты и находятся на долгосрочном хранении.

Благодаря Путину, как бы это не цинично звучало, у нас появился новый аргумент: эти самолеты могли бы спасти жизни людей, погибших при ракетной атаке на Украину 10-11 октября, и нашу энергосистему тоже.

– Вот об атаках на украинскую энергосистему. Россия теперь будет использовать ракеты не на поле боя, а чтобы и дальше бить по критическим объектам инфраструктуры, чтобы запугать украинцев и оставить нас без тепла и света зимой?

– А у них нет такой возможности. У них есть такая возможность в отношении прифронтовых городов, потому что там они стреляют ракетами С-300, которые летят на пару десятков километров. А на более дальние расстояния, как было 10 октября, они используют два типа ракет: высокоточные «Калибры», которыми были по ТЭЦ, и ракеты класса Х, которыми били по центру Киева. Ракетами класса Х невозможно попасть по ТЭЦ, они не точные. И вот чтобы и дальше разрушать нашу энергосистему, им нужны «Калибры». Этих ракет у них не так много, они месяц их копили, чтобы нас так массово обстрелять.

Они не могут делать такое каждый день, как в начале войны. Тогда они могли себе позволить бить «Калибрами» каждый день, но они потратили все высокоточные ракеты. Да, ракет класса Х у них очень много, терроризм они могут устраивать каждый день. Но высокоточным оружием бить в глубоком тылу каждый день они не способны.

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