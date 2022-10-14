Экономист: В магазинах начнут пустеть полки 14.10.2022, 12:51

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Мы прошли этот эксперимент еще в Советском Союзе.

Экономист Лев Марголин в комментарии UDF, комментируя решение Лукашенко запретить рост цен, отметил, что законы экономики волевым порядком изменить нельзя.

«Попытки сдержать цены в Беларуси предпринимались неоднократно, но на моей памяти ни одна из этих попыток не была успешной. Далее возможны два варианта. Либо производители и продавцы найдут способы обхода ограничений – например путем создания «новых» товаров, которые чем-то будут отличаться от старых и на которые можно будет утверждать новые цены. Либо (если это не получится) в магазинах начнут пустеть полки. И тогда можно ожидать появления новых постановлений с исключениями для отдельных видов продукции», – считает Марголин.

Почему на росте цен настаивают даже на госпредприятиях, как показали уголовные дела?

«Потому что госпредприятия живут по тем же экономическим законам, что и частные. Нормальное предприятие функционировать в сложившейся обстановке без повышения цен не может», – отметил Марголин.

Найдет ли рабочая группа во главе с Кочановой способ сдерживать цены?

«Нет. Новый способ ценообразования может только усложнить процедуру, процесс утверждения цен. А в целом мы прошли этот эксперимент еще в Советском Союзе, когда некоторые цены держались не просто годами, а десятилетиями. В результате это привело к пустым полкам. Либерализация цен в 90-е годы была проведена не от хорошей жизни», – напомнил Марголин.

Он добавил: никто не будет работать себе в убыток – по крайней мере, долго.

Чиновники оправдывают инфляцию внешними факторами. А есть ли у роста цен внутренние причины?

«Безусловно. Среди них, например, качество оборудования, которое при отсутствии инвестиций устаревает. Среди других причин – уровень квалификации работников: сегодня самые грамотные и опытные специалисты ищут работу за рубежом. Все это ведет к снижению производительности труда. Рост цен – закономерное явление, а не то, как это представляет Лукашенко: якобы это чья-то злая воля и кто-то таким образом хочет набить себе карманы», – сказал Марголин.

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