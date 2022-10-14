Данилов: Россия должна снести Крымский мост за свой счет

Данилов: Россия должна снести Крымский мост за свой счет4
- 14.10.2022, 13:04
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Это самострой.
Крымский мост, который незаконно построила Россия, на самом деле обычный «самострой» и его должна снести РФ за свой счет. Об этом заявил секретарь СНБО Украины Алексей Данилов в интервью «Новому времени».
Он отметил, что украинской стороне не передавали никаких документов на строительство этого моста.
«Если вы хотите что-то построить на территории нашей страны, вы должны пройти определенные регистрационные процедуры - согласовать проект, посмотреть, насколько это уместно или неуместно. Наша страна никакого разрешения на такое строительство никому не предоставляла», - сказал Данилов.
Он добавил, что рано или поздно этот «самострой» будет уничтожен.
«Если перейти на русский язык, это так называемый самострой, а согласно нашим законам, этот самострой они должны убрать за свой счет. Рано или поздно это произойдет», - добавил Данилов.