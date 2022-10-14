«Вагнеровцы» массово расстреливают на фронте завербованных заключенных 1 14.10.2022, 13:13

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Некоторым просто простреливают ноги за попытку бежать.

«Вагнеровцы» уже расстреляли более 40 завербованных российских зэков, а нескольким прострелили ноги за попытку скрыться на позиции украинцев.

Об этом заявил основатель ресурса Gulagu.net Владимир Осечкин.

«Когда их в автозаках привозят на фронт, а они говорят, что что-то здесь не так и воевать отказываются, то включается тот механизм о котором говорил Пригожин на знаменитом видео - таких расстреливают без суда и следствия. Нам известно о том, что более 40 осужденных уже были расстреляны. Еще нескольким людям стреляли по ногам, когда они пытались убежать в сторону украинцев», - рассказал Осечкин.

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