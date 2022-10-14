«Я не присягал усатому и его Минобороны» 3 14.10.2022, 13:24

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иллюстрационное фото

Что белорусы думают о возможной мобилизации в стране.

«Наша Нива» со ссылкой на свои источники в Минобороны сообщает, что Лукашенко принял решение о скрытой мобилизации в стране. Ее начнут с жителей сельской местности и маленьких райцентров.

Telegram-канал «Хартия-97%» спросил у своих читателей, что они думают об этой инициативе.

«Служил после института один год в Минске. Военная часть в Уручье, 120 ОМБР, батальон связи, вроде так. Служил в 2013-2014 годах. Потом через несколько лет сходил на сборы — 25-28 дней. Так вот: если призовут на войну, то извините. Пойду через леса на границу в Литву или Польшу, воевать не собираюсь. Украина — это мое детство, лето, море, солнце».

«Если объявят мобилизацию, буду прятаться, а если не получится спрятаться — я лучше сяду в тюрьму, чем пойду умирать и убивать украинцев!»

«О мобилизации. Я не присягал ни усатому, ни лысому, ни министерству обороны. C удовольствием займусь освобождением внутри страны», — пишут читатели нашего Telegram-канала.

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