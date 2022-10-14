Резников назвал точное количество оставшихся у России ракет

Резников назвал точное количество оставшихся у России ракет4
- 14.10.2022, 13:54
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Кремль уже израсходовал две трети своего арсенала.
Россия израсходовала уже две трети своего арсенала ракет. Однако в ее запасах еще более 600 ракет разных типов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра обороны Алексея Резникова в Twitter.
«Демилитаризация России. Применяя сотни высокоточных ракет против гражданских объектов Украины, государство-агрессор уменьшает свои возможности по поражению военных объектов», - заявил министр.
По данным Минобороны, до начала полномасштабной войны РФ имела 900 ракет для «Искандеров» наземного базирования, 500 ракет типа «Калибр» морского базирования и 444 крылатых ракет воздушного базирования типа Х-101 и Х-555.
Сейчас в арсенале России осталось:
124 ракеты для «Искандеров»;
272 «Калибры»;
213 крылатых ракет типа Х-101 и Х-555.