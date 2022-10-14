У Путина — позиция слабого
- 14.10.2022, 14:01
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Британский генерал оценил тактику Кремля в войне.
Генерал Великобритании и экс-заместитель главнокомандующего силами НАТО в Европе Ричард Ширрефф считает, что массированные ракетные удары Российской Федерации по Украине 10-11 октября «позиция слабого в войне».
Такое мнение Ширрефф высказал в интервью НВ.
По его словам, целью таких ударов Кремль пытается подавить моральный дух украинцев и хоть как-то вырвнять ситуацию в глазах россиянами, «ожидающими победного окончания войны или какого-либо результата «спецоперации».
«В то же время, это и демонстрация, что российские ракеты до сих пор способны достигать важных инфраструктурных объектов в тылу. Все это – позиция слабого в войне», — говорит Ширрефф.
Он также провел параллели с бомбардировками Лондона в 1940-41 годах немецкими фашистами.
«Путин воюет против мирного населения Украины так же, как в 1940 против мирного населения Великобритании воевал Гитлер. Он бомбил Лондон, потому что не мог достичь своей цели, воюя с британскими военными. Но проблема Путина в том, что несмотря на жертвы, дух (украинцев – Ред.) только укрепляется и становится сильнее», – подчеркнул британский генерал.