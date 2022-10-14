«Чтобы не стать идеальной мишенью для артиллерии, они вгрызаются в землю штыками» 6 14.10.2022, 14:30

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Российских мобилизованных без подготовки и снаряжения бросают на самые опасные задания.

Россия не проводит реальную подготовку попавших под «частичную мобилизацию» россиян. Призывников не снабжают ни средствами защиты, ни даже питанием.

Вновь мобилизованных сразу бросают на самые горячие участки фронта, однако они не способны выполнять поставленные перед ними задачи. Об этом со ссылкой на источники в украинских спецслужбах сообщает «24 канал».

По данным разведки, практически все «частично мобилизованные» россияне, ныне находящиеся на территории Украины, не проходили должной подготовки и не обеспечены практически ничем, начиная от оружия и заканчивая продовольствием и средствами защиты. Поэтому они никоим образом не помогут РФ изменить ситуацию на фронте, ведь не имеют возможностей для успешного выполнения поставленных перед ними задач.

«Российское командование настолько не озабочено дальнейшей судьбой своих военных, что вообще не обеспечивает их ничем для даже базового выживания. «Чмобикам» не дают средств защиты, еды, формы, а также кое-где и оружия. Их отправляют на передовую, где захватчикам, конечно, приходится рыть окопы. Однако россияне не имеют даже лопат. Чтобы не стать идеальной мишенью для артиллерии, они вгрызаются в землю штыками», – пишет издание.

Проблемы с личным составом оккупационной армии распространяются и на младшее офицерское звено. Роты и взводы российских подразделений чаще всего возглавляют младшие офицеры, мобилизованные недавно. Поэтому они не способны к эффективным действиям. К высшему руководству для улучшения положения подразделения они преимущественно не обращаются. Там же, где запросы и были, штабное командование их игнорирует.

При этом во вражеских войсках усиливается деморализация и беспорядок.

«Почти каждый из «чмобиков» употребляет алкоголь непосредственно на собственных позициях. Выполнять какие-то задачи, связанные с риском для жизни, никто из них не хочет. Поэтому после первых же обстрелов с украинской стороны огромное количество мобилизованных предпочитает куда-то убежать. Во время штурмов или обороны неопытные россияне действуют неслаженно, не прикрывают друг друга и вообще концентрируются на собственной безопасности, поэтому командиры батальонов, куда отправили «чмобиков», записали их в разряд ненадежных, потому что они не приносят никакой пользы, постоянно жалуются на жизнь, а также никак не выполняют боевые задания», – говорится в публикации.

Сейчас едва ли не на всех участках фронта мобилизованными «затыкают дыры» в обороне. Фиксируются случаи, когда их гонят в бой для разминирования минных полей или посылают под пули для выявления позиций ВСУ.

«Фактически из-за отсутствия другой тактики призванные в российскую армию по приказу Путина выполняют самые опасные задачи. Исключительно как «пушечное мясо» для сохранения более ценных для минобороны страны-агрессора жизней – более опытных солдат», – отмечают источники «24 канала» в спецслужбах.

Интересен и состав группировок, которые РФ пополнила мобилизованными россиянами.

«Несколькотысячные группировки, которые россияне перебросили в Украину благодаря мобилизации, состоят не только из вчерашних работников заводов, учителей и представителей других гражданских специальностей. В рамках донабора в армию путинские приспешники заставили отправиться в зону боевых действий тех срочников, которые заходили на нашу территорию в дни полномасштабного вторжения, но получили легкие ранения. Некоторые из них в феврале-марте совершали самострелы из-за страха встречи с бойцами ВСУ», – отмечает издание.

При этом те, кто уже решился на самоувечья, чтобы не возвращаться в ад войны, воевать хотят еще меньше, чем гражданские, которых по «мобилизации» бросили на фронт.

«Такие мобилизованные мотивированы воевать даже меньше, чем необстрелянные гражданские. Потому что они уже видели войну и никоим образом не хотели туда возвращаться. Однако тем, кто уже когда-то совершал самострел, офицеры пригрозили не оказывать медицинскую помощь в случае повторения, а также устроить встречу с кадыровцами», – констатирует разведка.

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