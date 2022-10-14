ВСУ за десять дней освободили более 1600 населенных пунктов 14.10.2022, 14:39

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В офисе Зеленского рассказали о результатах наступления.

Украинские военные продолжают освобождать территории от российских захватчиков. На сегодняшний день украинские герои деоккупировали более 1600 населенных пунктов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова заместителя главы Офиса президента Кирилла Тимошенко.

По состоянию на 4 октября, наши герои освободили 1 534 населенных пункта. Согласно данным Офиса президента, сегодня же их количество составляет 1620:

Сумская область - 1 024 объекта;

Запорожская область - 1 147 объектов;

Николаевская область - 1 804 объекта.

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