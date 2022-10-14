«Грызня жаб и гадюк»: у российских пропагандистов вспыхнул конфликт с Кремлем 2 14.10.2022, 14:48

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Некоторые из блогеров заявили о «революционой ситуации» в РФ.

Часть российских роспропагандистов шокирована: на них началась «охота» по приказу Москвы. Из-за провалов на фронте в РФ продолжается внутренний конфликт.

Украинский журналист Денис Казанский в Тelegram назвал происходящее «грызней жаб и гадюк».

После «наезда» Кадырова и Пригожина на Министерство обороны РФ в оборонном ведомстве составили список недружественных блогеров и военкоров, отрабатывающих заказ Кадырова и Пригожина против Шойгу.

В список вошли Семен Пегов, Юрий Подоляка, блогер Рыбарь, коллаборант Игорь Димитриев и прочие любители буквы Z, теперь обвиняемые в «дискредитации СВО».

Пропагандисты начали «скулить», но это вряд ли поможет. Создается «революционая ситуация», считают они.

«Обычная история. Русский мир - это всегда доносы, подвалы, лагеря и репрессии против неугодных. И другого русского мира просто не бывает. Непонятно только, почему пропагандисты так возмущены? Ведь ровно за такой русский мир они всегда и выступали. Любишь сталинщину - люби и ГУЛАГ», - написал Казанский.

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