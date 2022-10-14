Житель Могилева испортил имущество кафе на 4200 рублей 1 14.10.2022, 14:54

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иллюстрационное фото

Причина вас удивит.

В милицию обратился представитель могилевского кафе, который пожаловался, что неизвестный повредил их имущество на берегу водоема в одной из зон отдыха. Испорченными оказались фасад, столы и стулья, сообщают в УВД Могилевского облисполкома.

Специалисты посчитали сумму ущерба — 4,2 тыс. рублей. Вредителя быстро нашли, им оказался 54-летний житель Могилева. Самое интересное то, как он объяснил свой поступок. Оказывается, мужчину давно раздражали шум и многочисленные посетители кафе. Ночью он дождался, когда все гости и сотрудники разойдутся, а потом облил мебель автомобильной жидкостью.

Следователи возбудили уголовное дело.

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