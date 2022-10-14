Кочанова запаниковала из-за перебоев с лекарствами в Беларуси

Кочанова запаниковала из-за перебоев с лекарствами в Беларуси7
- 14.10.2022, 15:08
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Отечественные производители не могут найти сырье.
Белорусские фармацевтические предприятия должны самостоятельно выпускать более 50% лекарств, которые нужны на внутреннем рынке и «гарантировать лекарственную безопасность». Но процесс регистрации новых лекарств идет слишком медленно. Об этом заявила председатель «совета республики» Наталья Кочанова на выездном заседании экспертно-консультативного совета в Национальной академии наук, передает БелТА.
Кочанова признала, что на развитие фармотрасли «повлияла пандемия 2020 года, а также «санкционное давление», сказавшееся на «снижении поставок белорусских лекарственных средств на внешние рынки, сокращении объемов экспорта».
По ее словам, сейчас беларусские производители лекарств в поисках сырья: «Сегодня нам нужно просто знать, где закупать сырье, которое мы закупали раньше на традиционных рынках: в Украине, западных странах. Этим сегодня занимаются наши производители».
Кроме того, Наталья Кочанова отметила, что процесс «импортозамещения» лекарств еще далеко не завершен: «Мы должны мониторить весь рынок лекарственных средств и производить то, что сегодня нужно нам».
В Беларуси начался дефицит лекарств
Глава «верхней палаты» раскритиковала фармацевтическую отрасль за медленную регистрацию лекарственных средств: «Мы уже неоднократно говорим об условиях регистрации наших лекарственных средств. Ведь где-то это иногда затягивается неправомерно долго. Все должно быть проверено, протестировано. Но вместе с тем жизнь диктует нам новые условия, и мы должны более оперативно реагировать».
Кочанова также рассказала о том, какая потребность существует в сфере лечения ковидной инфекции: «Препараты импортного производства, которые сегодня используются для лечения ковидинфекции, очень дорогие. Поэтому нужно разрабатывать беларусские аналоги».