У Путина «поехала крыша» 14.10.2022, 15:10

6,874

Глава РФ считает, что его «кинул» его же протеже.

У Путина – «пунктик» в отношении Украины, диктатор сошел с ума из-за своих планов восстановить Российскую империю.

Такое мнение высказал российский оппозиционный политик Геннадий Гудков, передает УНИАН.

«У Путина явно крыша поехала полностью на Украине. На этом он «чокнулся»... Это произошло в 2014 году. К 2014-му году он пылал идеей создания новой Российской империи, включая Украину, Беларусь, Казахстан, а там, возможно, присоединились бы к ним Грузия и Армения от безисходности, как он считал», – говорит Гудков.

По словам оппозиционера, у Путина была договоренность с Януковичем о сдаче Украины, на что диктатор выделял своей марионетке сумасшедшие деньги.

«У него была договоренность с Януковичем только одна, главная: «Витя, мы тебе даем все, а ты нам приводишь Украину в состав новой империи». Это была единственная договоренность, там сумасшедшие деньги вкладывались», – сказал он.

По информации Гудкова, Путин постоянно утверждала, что Янукович его подвел и «кинул». Тогда диктатор решил проучить Украину: «И вот этот пункт он пронес через восемь лет».

Оппозиционер вспомнил, как в 2015 году человек, входивший в круг «приближенных» к Путину, рассказывал, что Путин не решал внутренние проблемы страны, а исключительно интересовался оборонным комплексом.

«Володя «забил на страну» и сидел на днях и часами со всякими учеными, конструкторами, генеральными директорами оборонного комплекса, которые ему рассказывали об оружии, а он балдел от этого. Я тогда еще и не думал, что он готовится к большой войне, а он готовился», – говорит Гудков.

Оппозиционер заявил, что предполагал вероятность нападения задолго до 24 февраля, но не предполагал, что Путин решится на абсолютно идиотское действие – широкомасштабное вторжение.

«Я предполагал, что будет удар по югу, в первую очередь по Мариуполю, Мелитополю и дальше там с Крыма, с моря и с суши. Вот я так предполагал и говорил об этом, что Путин просто так не пойдет, а что-то сделает, какую-то пакость. Но он сделал гораздо хуже. Сделал такую бессмысленную и провальную авантюру. Это идиотизм и говорит о его выпадении из реальности, его непонимании, что вообще происходит, и его одержимости», – заявил Гудков.

Оппозиционер подчеркнул, что Путин был одержим идеей отомстить Украине.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».