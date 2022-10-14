«Не понимаю, когда белорусы не покупают драники, а заказывают суши» 2 14.10.2022, 15:24

История девушки, которая ушла с работы в обменнике и начала продвигать белорусскую кухню в деревне.

Бросить все в большом городе и уехать в безлюдную деревню в глубинке — многим такой поступок покажется странным и непродуманным. Но наша героиня Наталья Симонюк смотрит на это совершенно с другой стороны. После переезда из Бреста, как считает девушка, она по-настоящему раскрылась: стала обустраивать и продвигать семейную агроусадьбу, готовить национальные блюда. Она поет, читает гостям стихи и получает от этого огромное удовольствие, пишет onliner.by.

«За смену в обменнике обслуживала до 500 человек»

Если вы начнете с лупой изучать карту Беларуси, то вряд ли найдете крохотную деревню Кащеники. Даже если будете знать, что расположена она под Каменцем. Жизнь в этом месте когда-то искрила, здесь было больше 40 дворов, но сейчас в деревушке, расположенной по дороге в Беловежскую пущу, коренных жителей крайне мало. Многие разъехались, а главной достопримечательностью считается агроусадьба «Валерия». Здесь так тихо и спокойно, что к деревне нередко подходят звери.

— У нас же пуща рядом, и пару лет назад в нескольких километрах от нашей деревни местные видели огромное стадо зубров, — указывает рукой вдаль Наталья. — Но близко к ним не подходили. Говорят, от зубров нужно держаться на расстоянии в 500 метров, иначе могут напасть. Что касается нашей деревни, то возле леса нередко можно увидеть лося, а лисы так вообще осмелели: часто приходят к нашей территории и так привыкли, что нас как будто не замечают.

Все эти леса и широкие поля, окружающие деревню, нашей героине знакомы с раннего детства: в Кащениках жила и работала ее бабушка, сама же Наталья родилась рядом — в агрогородке Беловежский. Там она пошла в школу, увлеклась самодеятельностью, пела, танцевала и вела выпускные вечера. Девушка мечтала поступить в театральный, однако родители переубедили.

— Все тянулись в Минск — и я туда, — улыбается Наталья. — С университетом не вышло — тогда поступила в архитектурно-строительный колледж на экономиста и со временем отучилась на заочке в брестском политехе. Сначала работала кассиром в банке в Каменецком районе, а когда вышла замуж, переехала в Брест и еще пару лет пробыла в банковской сфере. Работа была своеобразной.

Бывало, что в обменнике на железнодорожном вокзале приходилось за смену обслуживать до 500 человек. Но это дело научило меня вести переговоры с людьми. Это очень ценный навык, который помог в будущем.

Жизнь Натальи кардинально изменилась чуть больше десяти лет назад. Сначала она ушла в декрет, а через какое-то время отец внезапно предложил ей попробовать открыть агроусадьбу. Девушка согласилась. В названии решили увековечить память о семье и назвали «сядзібу» «Валерией» — в честь бабушки, которая когда-то жила в этом доме, работала в расположенной прямо в нем школе, а после ее закрытия выкупила здание. В доме сделали ремонт (сейчас он предназначен для отдыхающих), а чуть позже отстроили отдельное здание с небольшим банкетным залом и комнатой отдыха и баню.

— В то время внутренний туризм только-только начал активно развиваться, и отец с расчетом на то, что рядом Беловежская пуща, захотел сделать агроусадьбу в Кащениках, — вспоминает собеседница. — Предложение было спонтанное, но я загорелась. Поначалу каталась из Бреста: забирала с собой детей, всю ночь готовила, сутки работала с клиентом, а потом возвращалась… Это было очень сложно. Но жизнь сложилась так, что я развелась и в итоге окончательно переехала с детьми в деревню.

Чтобы вы понимали, в туризме я была полным нулем и никакого представления о нем не имела. Я не знала, как интересно встретить гостей, приготовить для огромного количества людей, красиво накрыть на стол и подготовить меню.

Поначалу изучала все самостоятельно, а после года три подряд ездила на всевозможные семинары, посещала другие усадьбы, училась и перенимала опыт. Все, кто соглашался, учили меня готовить — это и повара в столовых, и знакомые моих знакомых. На все это уходило много продуктов, но было интересно.

Собеседница признает, что они с отцом иллюзий по поводу наплыва туристов никогда не питали и понимали, что отдыхать здесь будут преимущественно местные жители. Однако со временем по дороге в Беловежскую пущу с ночевкой в «Валерии» стали останавливаться иностранцы, и за последние шесть лет (в основном до пандемии) здесь уже побывали россияне, поляки, литовцы, немцы и даже иранцы. Веселых историй о гостях масса.

— Иранцы жили у нас неделю, ездили в пущу и удивили тем, что у них принято спать на полу. Я показывала им, как блинчики печь — для них это тьма тьмущая. А немку, проведшую всю жизнь в городе, учила колбасу пхать, делали с ней драники, ходили в баню, доили корову. Для нее это был треш! Она не понимала, как это вообще происходит, и думала, что таким образом причиняет животному вред. Но ничего, потом впервые в жизни пила парное молочко, — говорит Наталья. — А как-то была одна семья из России. Помню, денег тогда особо не было, а тут через Booking.com приходит заказ на неделю. Класс! Выглядели они как обычные городские. Но потом мы начали знакомиться, и в какой-то момент я заметила, что они молятся каким-то статуэткам. Они признались, что приехали сюда в поиске места силы. Язычники. Они ездили по району и специальным прибором замеряли энергию валунов. А у нас возле усадьбы лежит несколько крупных камней, так они сказали, что предки водили возле них хороводы.

Сделав замеры, они сообщили, что энергетика у камней сильная, а когда побывали в нашем урочище Грушка, где, согласно преданию, перед девочкой однажды объявилась Богородица, сказали, что их прибор там вообще зашкаливает. Однако в какой-то момент они начали навязывать свои взгляды, и я, честно говоря, так от них устала, что уже ждала, когда же они уедут.

«Не понимаю, когда белорусы не покупают драники, а заказывают суши»

Наталья подчеркивает, что ей всегда хотелось предложить туристам не просто сервис с ночлегом, баней и едой, но еще и удивить гостей колоритом и белорусскими традициями.

— Знаете, приехать в Минск и просто посмотреть на зверей в зоопарке — лично для меня это не комильфо, — признается Наталья. — Хочется узнать что-то еще. Похожее я предлагаю и своим гостям. Как-то я познакомилась и побывала на мастер-классе у повара, эксперта белорусской кухни Елены Микульчик, и поняла, что мне это тоже интересно. Вместе с ней мы организовали кулинарную экспедицию на базе нашей агроусадьбы. Я так заинтересовалась, что начала сама ездить в экспедиции, общаться с бабушками, записывать песни и кулинарные рецепты. Так, к примеру, неподалеку мы записали древний способ приготовления колядного борща — постного блюда, которое готовится из груш, фасоли и картофеля.

Встречая наших гостей, я и народные песни пою, и стихи на белорусском, русском читаю, и обряд провести могу. Если для банкетов меню у нас достаточно обычное, то для туристов я стараюсь составлять его из национальных блюд. Хочется, чтобы наши люди все-таки гордились нашей кухней.

И для меня странно, когда дома не готовится ничего из национальных блюд, а вместо картофельной бабки и драников заказывают те же суши. Считаю, свое нужно любить и гордиться. Я же сама через все это прошла и понимаю, что говорю.

Девушка полностью осознает, что на национальной кухне особо не заработаешь. Деньги приносят банкеты, свадьбы и другие торжества, но, по ее словам, финансовая выгода на первом месте у нее не стоит.

— Не занимаюсь этим ради денег. Да, от национальной кухни плюс в кармане не почувствуешь, но я получаю от этого огромное удовольствие. Зарабатывать позволяют банкеты. При этом я не люблю огромные компании на 100 человек. Мне больше нравится проводить мероприятия для небольших групп, чтобы рядом дети бегали, за столом велась беседа… Мне самой такое по душе. А так огромных денег я не зарабатываю, но на жизнь хватает.

Для своих гостей Наталья готовит и дрожжевые блинчики, и маринованную капусту, и бабку со шкварками, и драники, запеченные рульку и утку, а к нашему приезду решила поэкспериментировать и материализовать один из радзивилловских рецептов — грибы по-литовски. Его хозяйка агроусадьбы нашла в книге «Кухня Радзивиллов», которую несколько лет назад вместе со своими учениками перевела с польского учительница географии из Несвижского района Татьяна Холопица.

— Я приглашала их в нашу усадьбу, и мы вместе готовили блюда, которые подавали на стол Радзивиллам, — вспоминает собеседница. — Было интересно, мы экспериментировали. К примеру, делали омлет, баранину с черносливами, рыбу с соусом, оливками и маринованными огурцами. Для нас сочетание оливок с речной рыбой может показаться странным, но получилось реально вкусно.

Но вернемся к нашему блюду. Для него понадобятся лисички, белые грибы, 15 граммов репчатого лука, 4 яйца, 5 граммов манной крупы, петрушка, соль и перец. Лук следует обжарить, грибы — нарезать мелкими брусками и протушить на слабом огне. Затем все это соединить с желтками и панировочными сухарями, крупой и зеленью, переложить в посуду, смазанную жиром, и запечь в духовке.

А еще Наталья подала на стол кулагу — кашу, приготовленную из ягод, и овсяный кисель, считающийся в народе прекрасным средством от похмелья. Его рецепт совершенно прост. Делается он следующим образом:

Готовим овсяную закваску. Для этого в горячую воду (4 литра) добавляем 5 граммов перемолотого овсяного зерна и для закисания оставляем на несколько дней в теплом месте дома.

После этого необходимо процедить закваску через марлю, поставить на плиту, добавить обычные сливки и, размешивая массу, довести до кипения. Можно добавить корицу и мед по вкусу. Снять с огня, когда кисель начнет густеть.

На этом все. Если смешать кисель с кулагой, будет что-то вроде смузи. Получилось весьма вкусно.

— Овсяный кисель легко приготовить в домашних условиях. Кроме того, это очень полезный напиток. Благодаря такому киселю наш кишечник работает как часики. Что интересно, закваску можно держать в холодильнике до двух недель. Проснулся утром, сделал быстренько кисель, выпил и пошел на работу. Его, как мне кажется, можно даже использовать вместо овсяной каши: он очень сытный.

«В большой город возвращаться не хочу»

Хозяйка говорит, что с обустройством усадьбы уже закончила, а сейчас планирует плотнее заняться своим Instagram: хочет готовить белорусские блюда и публиковать их фото с описанием. Кроме того, девушка надеется поучаствовать в кулинарном шоу «Народный повар», куда уже отправила заявку, а еще купить смокер и коптить на нем кабана для гостей агроусадьбы.

Свою будущую жизнь она связывает с Кащениками и Беловежским. Возвращаться в большой город, куда так тянуло больше десяти лет назад, не собирается.

— Я не зарекаюсь, но назад возвращаться не хочу. Где я там себя реализую? Мне не нравится в больших городах. Я жила в Бресте и толком не видела той жизни. Муж-дальнобойщик, дети, садик, школа, готовка… Времени, чтобы куда-то сходить, не было. А сейчас, если мне нужно, могу сесть в машину и поехать в Брест (до него всего 50 километров), раз в месяц сходить в ресторан, потанцевать час-два, и мне этого достаточно. А сидеть вечерами с подружками и обсуждать местные новости — это мне уже неинтересно и для счастья не нужно. Мне всегда хочется идти к какой-то цели, что-то делать, узнавать, работать над собой. Хотелось бы, конечно, иметь больше свободного времени. Но если оно все-таки появится, думаю, всегда найду, чем его заполнить. Мне так интересно, и в такие моменты я чувствую, что живу не зря.

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