Полк Калиновского поблагодарил активистов «Европейской Беларуси» за реальную поддержку
- 14.10.2022, 15:34
Разам пераможам!
Полк имени Кастуся Калиновского выражает огромную благодарность активистам гражданской кампании «Европейская Беларусь» Об этом сообщает пресс-служба белорусских добровольцев:
— Друзья из «Европейской Беларуси» передали бойцам полка следующую экипировку:
— сухпайки (11000 штук),
— рации Моторола R7 (120 штук),
— ремни (200 штук),
— кепки (100 штук),
— флис-байки (320 штук),
— лопаты (300 штук),
— активные наушники (200 штук),
— наколенники (150 штук)
— противогазы (300 штук),
— фильтры для противогаза (300 штук),
— аптечки типа IFAK (150 штук),
— средства индивидуальной медицинской помощи (20 штук),
— турникеты (300 штук),
— медицинские рюкзаки (48 штук),
— дождевики пончо (300 штук),
— перчатки (200 штук),
— тактическая обувь (224 пары),
— камуфляжные рубашки (320 штук),
— камуфляжные брюки (310 штук),
— камуфляжные кители (230 штук)
— камуфляжные куртки (310 штук).
Жыве Беларусь! Разам пераможам!