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Полк Калиновского поблагодарил активистов «Европейской Беларуси» за реальную поддержку

  • 14.10.2022, 15:34
Полк Калиновского поблагодарил активистов «Европейской Беларуси» за реальную поддержку

Разам пераможам!

Полк имени Кастуся Калиновского выражает огромную благодарность активистам гражданской кампании «Европейская Беларусь» Об этом сообщает пресс-служба белорусских добровольцев:

— Друзья из «Европейской Беларуси» передали бойцам полка следующую экипировку:

— сухпайки (11000 штук),

— рации Моторола R7 (120 штук),

— ремни (200 штук),

— кепки (100 штук),

— флис-байки (320 штук),

— лопаты (300 штук),

— активные наушники (200 штук),

— наколенники (150 штук)

— противогазы (300 штук),

— фильтры для противогаза (300 штук),

— аптечки типа IFAK (150 штук),

— средства индивидуальной медицинской помощи (20 штук),

— турникеты (300 штук),

— медицинские рюкзаки (48 штук),

— дождевики пончо (300 штук),

— перчатки (200 штук),

— тактическая обувь (224 пары),

— камуфляжные рубашки (320 штук),

— камуфляжные брюки (310 штук),

— камуфляжные кители (230 штук)

— камуфляжные куртки (310 штук).

Жыве Беларусь! Разам пераможам!

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