В Минске две частные школы приостановили работу 4 14.10.2022, 15:42

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Одна по решению суда, вторая — сам.

Два частных учебных заведения Минска — «Гимназия Грин Хилл» и «Стембридж» — приостановили работу. Об этом сообщила 14 октября пресс-служба Верховного суда.

«Гимназия Грин Хилл» приостановила работу по решению экономического суда Минска. Поводом для разбирательства стало обращение Первомайского райотдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС.

Аналогичное требование направили в суд и сотрудники Советского райотдела по чрезвычайным ситуациям к «Средней школе «Стембридж». Однако это заявление было оставлено без рассмотрения, так как частная школа сама приняла решение о приостановлении деятельности и не эксплуатирует помещения.

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