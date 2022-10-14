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В Минске две частные школы приостановили работу

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  • 14.10.2022, 15:42
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В Минске две частные школы приостановили работу

Одна по решению суда, вторая — сам.

Два частных учебных заведения Минска — «Гимназия Грин Хилл» и «Стембридж» — приостановили работу. Об этом сообщила 14 октября пресс-служба Верховного суда.

«Гимназия Грин Хилл» приостановила работу по решению экономического суда Минска. Поводом для разбирательства стало обращение Первомайского райотдела по чрезвычайным ситуациям Минского городского управления МЧС.

Аналогичное требование направили в суд и сотрудники Советского райотдела по чрезвычайным ситуациям к «Средней школе «Стембридж». Однако это заявление было оставлено без рассмотрения, так как частная школа сама приняла решение о приостановлении деятельности и не эксплуатирует помещения.

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