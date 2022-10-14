Forbes: Эрдоган готовит ловушку для Путина 8 14.10.2022, 15:52

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Кремль может потерять и газ, и миллиарды долларов.

На восьмом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган приветствовал предложение президента страны-агрессора Путина превратить Турцию в региональный узел поставок природного газа.

Газовый узел будет создан, скорее всего, в районе Фракии, граничащем с Грецией и Болгарией.

В то же время, как сообщает Forbes, идея сделать из Турции газовый хаб, может оказаться ловушкой для Путина.

«Непонятно, сможет ли «Газпром» осуществить проект технически. У России только два относительно современных трубоукладчика — «Академик Черский» и баржа «Фортуна», а глубины в Черном море намного больше, чем в Балтийском... Политически такой проект возможен только при урегулировании с Украиной, но тогда проще и быстрее будет разблокировать транзит через Польшу по газопроводу «Ямал—Европа», - говорится в материале.

«Во-первых, проектирование и строительство любого нового крупного подводного трубопровода заняло бы годы, — объясняет Forbes старший аналитик «БКС Мир инвестиций» Рональд Смит. — Во-вторых, для последующей продажи этого газа в Европу, вероятно, потребуется политический прорыв. А в этом случае существует множество экспортных мощностей через Украину и газопровод «Ямал — Европа», также можно отремонтировать линии «Северного потока».

Как говорится в материале, проект расширения подконтрольного России и Турции южного транзита в Европу выглядит в худшем случае мертворожденным, в лучшем — малонужным, но так или иначе обойдется «Газпрому» в миллиарды долларов.

«Очевидно, просто переконфигурировать потоки внутри ЕС не получится, поскольку крупных газотранспортных перемычек между Северо-Западной и Южной Европой попросту нет», - заявил главный директор по энергетическому направлению Института энергетики и финансов Алексей Громов.

Эксперт сомневается в нужности этого проекта, учитывая решимость стран ЕС отказаться от российского газа в самое кратчайшее время. «По факту российский газ остро необходим странам ЕС в ближайшие два-три года, а потом потребность в нем начнет резко ослабевать, — отмечает эксперт. — Да, Европа дорого заплатит за свой отказ от российского газа, но мы пока не видим готовности ЕС идти на какие-либо компромиссы с Россией в вопросах своего энергоснабжения».

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