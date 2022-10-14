Сезон мобилизационной охоты

Сезон мобилизационной охоты3
- Telegram-канал «СерпомПо»
- 14.10.2022, 16:02
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Россия делает шаг в сторону «ЛНДР».
Шаг за шагом жизнь в России сползает в откровенный произвол. Он пришел в столицы.
В Москве и Санкт-Петербурге полиция и непонятные люди в штатском в массовом порядке пытаются вручать повестки людям, отправлять их в военкоматы, а далее, вероятно – умирать и калечиться за Путина в Украине.
Это еще не Донецк и Луганск, где бандиты ловили людей и загоняли их на фронт. Но это шаг в том же направлении. Зараза с завоеванных территорий пришла в центр России.
Если так пойдет дальше, то, похоже, будут устраивать облавы с обысками в квартирах и отправкой на убой подходящих по возрасту.
Ко всем, кто радовался, что «Крым наш», покорно ходил на массовые митинги за Путина (включая последний – за «вхождение в состав России» украинских территорий) приходит расплата. В Донецк и Луганск она пришла раньше, в Москву, Санкт-Петербург и остальную Россию по-настоящему приходит только сейчас. Растяните лица в радостных улыбках и наденьте георгиевские ленты. Вас готовы пожрать.
Telegram-канал «СерпомПо»