Лекарство для похудения полностью отбило тягу к алкоголю у пациента 3 14.10.2022, 16:10

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Сложно назвать этот побочный эффект «плохим».

«Если я выпил одну, то значит, я выпью еще до восьми», — сказал МакАлир в интервью. 43-летний адвокат по уголовным делам в штате Вашингтон, США, при росте 180 см весил 145 кг!

Однако за последний год мужчина почти перестал ходить на вечеринки и пить. Нет, он не пережил какую-то катастрофу, связанную с выпивкой, и не стал ходить в клуб анонимных алкоголиков. Спиртное... просто ему разонравилось, пишет techinsider.

МакАлир рассказывает, что теперь у него отсутствует физическое влечение к алкоголю, что, по его мнению, является побочным эффектом препарата для похудения семаглутида (данное лекарственное средство применяется при лечении сахарного диабета 2 типа и ожирения. Его нельзя принимать без назначения врача).

С тех пор как мужчина начал принимать лекарство осенью 2021 года, «ему просто стало неинтересно». Но МакАлир уточняет: «У меня никогда раньше такого не было».

МакАлир — не единственный пациент, сообщивший о значительном снижении потребления алкоголя после начала приема семаглутида. Один пользователь Reddit написал, что раньше он выпивал по два-три напитка за ночь, но прием семаглутида был «как выключатель света». «Никакого кайфа, никакого удовольствия», — написал он. «Так что теперь я, наверное, не пью».

Доктор Пол Колодзик, специалист по метаболизму, который специализирует на области наркологии, отмечает, что при соответствующих исследованиях семаглутид может стать лекарством от зависимости. Как же он работает?

Семаглутид повышает выработку инсулина, гормона, который помогает регулировать уровень сахара в крови. Хотя изначально препарат был разработан для лечения диабета, впоследствии он был одобрен в качестве средства для похудения в июне 2021 года. Исследования показали, что он может привести к снижению массы тела на 15-20% в течение 68 недель.

Колодзик считает, что есть несколько возможных причин, почему такие препараты «усиливают чувство сытости как в желудке, так и в голове». Это лекарство влияет на систему вознаграждения мозга, притупляя выброс дофамина, который в противном случае человек мог бы получить от жирной картошки фри, мороженого или мартини. Поэтому вещи, которые раньше доставляли удовольствие, становятся не так приятны.

Сейчас недостаточно исследований на людях, чтобы семаглутид был одобрен в качестве средства для лечения расстройств, связанных с употреблением алкоголя. Единственное исследование на этот счет не выявило значительного снижения числа дней употребления алкоголя у пациентов с зависимостью, получавших лекарство, по сравнению с теми, кто получал плацебо. Но оно показало, что препарат подавлял реакцию мозга на сигналы алкоголя, что может привести к уменьшению тяги к нему.

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