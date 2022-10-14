В НАТО рассказали, каким будет ответ в случае провокации со стороны Беларуси 6 14.10.2022, 16:18

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Страны-члены Альянса готовы «защищать каждый дюйм союзной территории».

Об этом заявил 13 октября генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, отвечая на вопрос журналиста о том, каким будет ответ организации на провокации на границе Польши и Литвы с Беларусью.

Генсек НАТО подчеркнул, что страны альянса благодаря данным разведки ожидали российского вторжения в Украину и были хорошо подготовлены.

— Мы поделились этой информацией (о подготовке к вторжению — Прим. ред.) с широкой общественностью еще прошлой осенью. Поэтому, когда произошло вторжение, мы были готовы. В то же утро мы смогли активировать наши оборонительные планы и еще больше увеличили наше присутствие в восточной части Альянса, — отметил Столтенерг.

По его словам, НАТО начали готовиться к подобной ситуации еще с 2014 года, когда Россия аннексировала Крым и содействовала вооруженному конфликту в восточных областях Украины:

— Мы смогли развернуть тысячи новых военнослужащих в восточной части Альянса, а также в Польше, при поддержке значительных военно-морских и воздушных сил. И мы повысили готовность наших сил, чтобы в случае необходимости иметь возможность дальнейшего подкрепления. Мы также приняли решения в Мадриде, которые еще больше укрепят коллективную оборону НАТО.

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