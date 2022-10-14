СМИ: Кремль хочет предложить Украине режим прекращения огня 21 14.10.2022, 16:26

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Путин собирается выиграть время для полномасштабного наступления.

Российский диктатор Владимир Путин хочет предложить Украине режим прекращения огня, чтобы подготовить новое наступление в феврале-марте 2023 года, сообщает российский оппозиционный ресурс «Медуза» со ссылкой на собственные источники близкие к Кремлю.

По данным издания, Москва разработала новый «тактический вариант», который предполагает не заключение полноценного мирного договора, а введение временного режима прекращения огня.

«Договориться об этом, по замыслу Кремля, могли бы российские и украинские военные — без привлечения первых лиц обоих государств», — говорится в материале.

По словам источников, вероятно, ради этого договора российские власти готовы отвести войска как минимум с части занятой территории Херсонской области.

«Сейчас удержать Херсон очень сложно, а выход войск из области можно сделать жестом доброй воли и шагом навстречу Украине», — пояснил один из собеседников издания.

Сейчас Кремль, по данным российского СМИ, пытается «повлиять на западных лидеров» и президента Турции Реджепа Эрдогана, чтобы те «убедили» Украину вернуться к переговорам с РФ, и приводит «простой аргумент — нужно избежать жертв среди мирного населения».

Вместе с тем источники подчеркнули, что диктатор не собирается отказываться от продолжения войны — а возможный режим прекращения огня надеется использовать для подготовки к новому наступлению.

По планам Путина, за это время российской армии удастся подготовить мобилизованных россиян, а «новое полномасштабное наступление» может начаться примерно в феврале-марте 2023 года.

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