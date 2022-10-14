Офицер армии Израиля: У Украины есть чем ответить на нападение Лукашенко 1 14.10.2022, 16:38

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Игаль Левин

Cевер сейчас также является для ВСУ фронтом.

Лукашенко заявил, что в Беларуси введен режим контртеррористической операции. По мнению военного обозревателя и офицера армии обороны Израиля Игаля Левина, силовой блок в Беларуси предпринимает телодвижения, чтобы сковать украинские силы, которые находятся на серверных рубежах.

— Не секрет, что у Украины есть, чем ответить в случае повторного наступления с севера или включения ВС Беларуси в войну: не только предоставлением своей территории и воздушного пространства, но и вооруженными силами, — рассказывает эксперт в интервью «Еврорадио». — При этом я считаю, что шанс вступления белорусских Вооруженных сил в войну – низкий. Но это не значит, что он нулевой.

И военный должен принять все меры, будто вероятность 99%, а не один процент. К сожалению, север сейчас тоже является для Украины фронтом.

– К тому же важно понимать, что ситуация для Лукашенко непростая. С одной стороны, он не хочет вступать своими вооруженными силами в войну. Лукашенко понимает, что это будет начало конца, и откатиться назад будет уже невозможно.

С другой стороны, победа Украины ему тоже абсолютно невыгодна. Лукашенко — тиран, но человек не глупый.

Вместе с тем пока война в Украине ему выгодна. Пока там идет война и все заняты выживаемостью Украины, ему хорошо, т.к. по его душу не приходят, – считает эксперт.

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