WP: В Украине идет война на психологическое истощение 3 14.10.2022, 17:00

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Российская армия деморализована.

Несколько месяцев назад, когда армия Украины все еще пыталась прорвать российские линии обороны в Херсонской области, бойцы 60-й отдельной пехотной бригады смогли раздобыть российскую рацию Motorola, чтобы послушать вражеские переговоры.

Они смеялись над позывными, которые россияне выбирали себе. Один даже назвал себя «Майданом». Но украинских военных также удивляли постоянные жалобы врага, которые они слышали. Как-то российский солдат рассказывал, что его не кормили целый день. 24 августа, через 6 месяцев после начала российского вторжения в Украину, российский военный рассказывал другому, что это была годовщина, «когда всех нас обманули».

«Они деморализованы. Это понятно по тону их голосов и потому, что они говорят», – сказал Washington Post 24-летний украинский солдат 60-й отдельной пехотной бригады с позывным «Порох». Перевод статьи американского издания приводит «Зеркало недели. Украины».

Но украинские солдаты тоже устали физически и психологически, несмотря на то, что они более мотивированы, защищая свою Родину от российских атак. Некоторые подразделения непрерывно участвуют в боях с самого начала российского вторжения 8 месяцев назад. Война не утихает. И командиры опасаются, что производительность ухудшится, если менее опытные силы придут на замену. С приближением темных зимних дней, поддерживать боевой дух – это вызов для каждой из сторон. Конфликт быстро перерастает в войну нравственного истощения.

В армии Москвы потери очень велики. И войска отступают уже больше месяца. Сначала российским силам пришлось покинуть Харьковскую область, теперь они бросают позиции на юге Украины. Владимир Путин объявил о мобилизации в России. И этот процесс заставляет идти на войну мужчин, не желающих этого.

С украинской стороны бойцы 60-й отдельной пехотной бригады не единственное подразделение, участвующее в обороне без перерыва. Весной 93 механизированная бригада участвовала в отражении российского наступления на севере Сумской области. А потом ее солдат сразу же отправили держать фронт у Изюма. Теперь бригада находится под постоянными обстрелами в Донецкой области. Один солдат сказал изданию, что его батальон уже понес «большие потери» и не имеет «достаточной силы или ресурсов». Поэтому его тревожит намерение России отправить на фронт еще 300 тысяч мобилизованных или больше. Даже если эти российские солдаты будут немотивированы и плохо подготовлены.

«Людям нужен отдых», – сказал солдат, добавив, что ситуация ухудшится с наступлением холодного сезона.

Разница между войной сейчас и тем, как она протекала на Донбассе в течение предыдущих 8 лет, состоит в том, что солдаты могли брать отпуска и покидать фронт. Ротации происходили регулярно. А в их контрактах была указана дата окончания службы.

«Если человек знает, что ему нужно отслужить 9, 12 или 16 месяцев, он может подготовиться физически и психологически. Сейчас мы не знаем, когда вернемся домой. Некоторые люди были мобилизованы и никогда вообще не служили. Они не были готовы к таким боям», – сказал 32-летний лейтенант с позывным «Историк»

Конец войны не виден на горизонте. Вполне возможно, что еще больше украинцев будут мобилизованы. Мужчинам от 18 до 60 лет запрещено покидать страну на случай, если они понадобятся армии. Но солдаты и добровольцы уже беспокоятся из-за уровня готовности этих призывников к битве.

«Война продолжается. И все, кто был готов воевать, пошли сразу», – сказал один из украинских солдат.

«Порох» и «Историк» служат в батальоне, который участвовал в наступлении на юге, в ходе которого украинским силам удалось продвинуться вдоль правого берега Днепра. Успехи контрнаступления улучшают боевой дух. Но потеря товарищей по оружию в процессе накладывает свой тяжелый отпечаток. На этой неделе в боях взвод «Пороха» потерял командира. И ему тяжело говорить о смерти.

«Мы здесь семья», – сказал он.

Старший сержант батальона с позывным «Алимыч» перечислил трех командиров роты, которые были ранены в ходе украинского наступления. Он рассказал, что российские потери значительно больше. И украинские сержанты заменяли своих старших офицеров прямо посреди боя, если те были ранены или погибали. Лишь два батальона: один из 128-й отдельной горно-штурмовой бригады и один из 60-й отдельной пехотной бригады, – вели наступление на правом берегу Днепра, вытеснив российские войска к городу Дудчаны. Эти подразделения все еще в области, но им приказали выйти из боя на несколько дней для передышки. Контрнаступление продолжилось без них. Украина теперь контролирует Дудчаны, а россияне отступили южнее Милова. Но в 60-й бригаде говорят, что после отступления у врага было время установить третью линию обороны. И заставить их отступать снова будет тяжело..

Однако украинские солдаты убеждены, что психологическая война играет в их пользу. «Алимыч» показал журналистам Washington Post видео на телефоне с российским пленником, который сдался два дня назад. Это один из тех, кого мобилизовали по приказу Путина. Россиянин показал «Алимычу» военное удостоверение, доказывавшее, что пленник был мобилизован неделю назад.

«Человек без опыта, работавший на строительстве и совершенно не имеющий мотивации воевать, не понимаю, зачем его сюда отправлять. Он не знает, почему он здесь», – сказал украинский военный.

Когда «Порох» увидел план наступления на юге прошлого месяца, он отнесся к нему с недоверием. По его мнению, он был слишком агрессивен и дерзок. Когда его взвод подошел к российским позициям вблизи села Золотая Балка, украинские силы одновременно атаковали с каждого фланга, взяв врага в клеще. Пехотинцы наступали с одной стороны, а танки и бронемашины уже окружали россиян с другой.

«Эта дерзость их тоже шокировала. Поэтому они сбежали», - сказал «Порох».

Другой украинский солдат с позывным «Зил», которому 57 лет, вырвал пулемет из рук мертвого россиянина. На оружии были пятна от крови убитого. Но модель пулемета была новее, чем та, которой пользовался «Зил». Оружие уже перекрасили. Чтобы проветрить голову от войны, «Порох» ездит в ближайший город, чтобы побыть немного среди гражданских, где меньше людей в форме. «Зил» проводит время с местными там, где находится его батальон. В одной деревне он некоторое время кормил свиней в одном из домохозяйств, пока владельцы не вернулись за ними. До войны он был кровельщиком. Так что он помог другому мужчине починить его дом, поврежденный обстрелами.

«Это была жизнь людей. Чем они заслужили такое?» – сказал украинский военный.

Сидя во дворе их текущей базы, солдаты обсуждали, как мобилизация в России повлияет на ситуацию. «Зил» сказал, что ему жалко потерянных жизней впереди. «Порох» ответил, что ему не жалко. И он убежден, что появление на поле битвы неопытных и нежелающих воевать мужчин – это не большая стратегическая проблема. Третий солдат с позывным «Зевс» предостерег, что не нужно недооценивать врага.

«Они могут превратиться в элитных бойцов за месяц, если смогут получить опыт. Мы не знаем. У нас тоже не было опыта, когда мы начинали», – сказал «Зевс».

Потом военные разошлись каждый в своем направлении. Некоторые пошли на встречу с боксером Александром Усиком, который навещал украинских солдат в регионе, чтобы их поддержать. «Историк», занимающий должность заместителя командира роты, шел к машине, когда его остановил «Зевс» и попросил обратиться от его имени к старшим офицерам, чтобы дали отряду заслуженный отдых.

«Я снова вспомню об этом, обещаю», – ответил ему «Историк».

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